«Работайте сами»: Шахназаров призвал «Ленфильм» прекратить просить деньги у государства
Карен Шахназаров заявил НСН, что «Мосфильм» не получает никакой государственной поддержки с 1991 года, а «Ленфильм» все время просит «подарков».
Студия «Ленфильм» должна работать на рыночной основе, а не ждать постоянной поддержки от государства, заявил НСН кинорежиссер, генеральный директор киностудии «Мосфильм» Карен Шахназаров.
Народный артист России, режиссер Александр Сокуров сообщил, что обратился лично к Владимиру Путину с просьбой помочь «Ленфильму», передает ТАСС. По его словам, киностудия переживает критически сложный период с экономической точки зрения, за последние пять лет сменилось несколько генеральных директоров, а многие деятели, причастные к проекту, просто ведут борьбу за его выживание. Шахназаров рассказал, почему у «Мосфильма» таких проблем никогда не было.
«Студия «Ленфильм» вообще не является конкурентом для «Мосфильма», никаким образом. Что касается государственной поддержки, «Мосфильм» не получает никакой государственной поддержки с 1991 года, работает как рыночное предприятие, хотя имеет статус государственного унитарного предприятия. По закону у нас есть возможность работать как рыночное предприятие. Можно сказать, что за это время мы построили новую студию, оснащенную… Большие налоги платим», - рассказал он.
По его словам, психология «Ленфильма» поменяется, если студия начнет сама зарабатывать и вкладывать деньги.
«А «Ленфильм» - это вообще акционерное общество, которое должно работать как рыночное предприятие, но все время просит каких-то денег. Если бы они так работали, по-другому, возможно, все было бы, а все время рассчитывать на государственные деньги не очень правильно. Когда сам зарабатываешь деньги, сам их вкладываешь, психология меняется. А когда государство дает в качестве подарка деньги, люди работают по-другому. Почему все хотят у нас работать? У нас лучшие павильоны сегодня. У нас загрузка в 150%, мы не можем справиться с заказами, но для этого надо было построить такую студию», - подытожил собеседник НСН.
Финансовый кризис киностудии «Ленфильм» - это показательный пример того, что происходит с российским кинематографом на фоне отказа от духовных ценностей в пользу западных боевиков, заявил ранее член комитета Госдумы по культуре Сергей Соловьев «Радиоточке НСН».
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