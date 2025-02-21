«Работайте сами»: Шахназаров призвал «Ленфильм» прекратить просить деньги у государства

«Студия «Ленфильм» вообще не является конкурентом для «Мосфильма», никаким образом. Что касается государственной поддержки, «Мосфильм» не получает никакой государственной поддержки с 1991 года, работает как рыночное предприятие, хотя имеет статус государственного унитарного предприятия. По закону у нас есть возможность работать как рыночное предприятие. Можно сказать, что за это время мы построили новую студию, оснащенную… Большие налоги платим», - рассказал он.

По его словам, психология «Ленфильма» поменяется, если студия начнет сама зарабатывать и вкладывать деньги.

«А «Ленфильм» - это вообще акционерное общество, которое должно работать как рыночное предприятие, но все время просит каких-то денег. Если бы они так работали, по-другому, возможно, все было бы, а все время рассчитывать на государственные деньги не очень правильно. Когда сам зарабатываешь деньги, сам их вкладываешь, психология меняется. А когда государство дает в качестве подарка деньги, люди работают по-другому. Почему все хотят у нас работать? У нас лучшие павильоны сегодня. У нас загрузка в 150%, мы не можем справиться с заказами, но для этого надо было построить такую студию», - подытожил собеседник НСН.

Финансовый кризис киностудии «Ленфильм» - это показательный пример того, что происходит с российским кинематографом на фоне отказа от духовных ценностей в пользу западных боевиков, заявил ранее член комитета Госдумы по культуре Сергей Соловьев «Радиоточке НСН».

