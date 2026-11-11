ВС России установили контроль над Шиловкой в ДНР

Российская армия освободила село Шиловка в Донецкой Народной Республике. Об этом рассказали в Минобороны.

Путин: Освобождение ДНР остается одной из главных задач

Контроль над территорией установили силы группировки войск «Центр», пишет RT.

«Подразделения... в результате решительных действий освободили населенный пункт Шиловка», — указали в военном ведомстве.

Ранее Вооруженные силы РФ взяли под контроль село Никольское в Сумской области.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияВооруженные Силы РФМинобороны

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