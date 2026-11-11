ВС России установили контроль над Шиловкой в ДНР
11 ноября 202612:16
Юлия Савченко
Российская армия освободила село Шиловка в Донецкой Народной Республике. Об этом рассказали в Минобороны.
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