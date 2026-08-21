Им не рады? Какие сложности вызывает у киноактеров работа в театре
У театра и кино разная специфика, но примеры ярких работ и в кадре, и на сцене в российской индустрии есть, заявил НСН театральный критик Владимир Кантор.
Приглашение киноактера на роли в театральных постановках обосновано, если соответствует художественному замыслу, однако в таких случаях артистам приходится перестраиваться на другой формат работы, объяснил НСН театральный критик Владимир Кантор.
Ранее о недопустимости приглашения известных киноактеров на главные роли в спектаклях только для увеличения сборов заявлял режиссер Алексей Кокорин. При этом он допустил участие артистов кино в театральных постановках, если это определяется художественным замыслом. По мнению Кантора, в киноактерах на театральной сцене нет ничего страшного.
«Это абсолютно оправдано, и не только как инструмент выживания театров, но и если это нужно авторам спектакля с художественной точки зрения. Когда приглашение актера — это художественная необходимость, когда режиссер видит в конкретном актере, что он готов воплотить нужный сценический образ в его спектакле, в его замысле, в его художественном мире, тогда все складывается и все работает. Самый расхожий пример — Константин Хабенский. Знаменитый киноактер, но много работает в театре, как актер, и у него много замечательных работ именно на театральной сцене», — поделился собеседник НСН.
Критик добавил, что определенные сложности у артистов кино при работе в театре возникать могут, но все достаточно индивидуально, поэтому однозначно «проблемными» таких актеров назвать нельзя.
«Насколько сложно работать с киноактерами в театре, зависит от конкретных случаев, от конкретных постановок, от конкретной актерской команды. Если режиссер и актер давно знакомы и понимают друг друга, мне кажется, не будет каких-то сложностей и проблем. Другое дело, что специфика работы в кино и в театре разная. И актеру, привыкшему работать в кино, нужно перестроиться на другой тип существования, потому что театр — это долгая история, а кино — это короткая история. Снят кадр, снят дубль — и все, дальше не нужно работать, а на сцене нужно работать каждый спектакль. В этом есть разница. Это сложно, но это возможно», — пояснил Кантор.
Ранее профессор, ректор МосИТИ им. Кобзона Дмитрий Томилин в пресс-центре НСН раскрыл, что наибольшим спросом в театрах, цирках и других творческих организациях пользуются специалисты технического профиля — звуко‑ и светорежиссеры, инженеры спецэффектов и т. д. Специалисты этих категорий могут рассчитывать на высокий доход.
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