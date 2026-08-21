Критик добавил, что определенные сложности у артистов кино при работе в театре возникать могут, но все достаточно индивидуально, поэтому однозначно «проблемными» таких актеров назвать нельзя.

«Насколько сложно работать с киноактерами в театре, зависит от конкретных случаев, от конкретных постановок, от конкретной актерской команды. Если режиссер и актер давно знакомы и понимают друг друга, мне кажется, не будет каких-то сложностей и проблем. Другое дело, что специфика работы в кино и в театре разная. И актеру, привыкшему работать в кино, нужно перестроиться на другой тип существования, потому что театр — это долгая история, а кино — это короткая история. Снят кадр, снят дубль — и все, дальше не нужно работать, а на сцене нужно работать каждый спектакль. В этом есть разница. Это сложно, но это возможно», — пояснил Кантор.

Ранее профессор, ректор МосИТИ им. Кобзона Дмитрий Томилин в пресс-центре НСН раскрыл, что наибольшим спросом в театрах, цирках и других творческих организациях пользуются специалисты технического профиля — звуко‑ и светорежиссеры, инженеры спецэффектов и т. д. Специалисты этих категорий могут рассчитывать на высокий доход.

