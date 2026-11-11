Россиянам назвали частые причины перегрева смартфона
Смартфон может нагреваться без подключения к зарядному устройству и при выключенном экране, обновляя приложения, синхронизируя данные или создавая резервные копии. Об этом заявил доктор физико-математических наук, профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА Алексей Юрасов в беседе с «Лентой.ру».
По словам эксперта, чаще всего причина перегрева в работе процессора.
«Чем выше вычислительная нагрузка, тем больше энергии потребляют микросхемы и тем интенсивнее выделяется тепло. Такое нередко наблюдается после обновления операционной системы или переноса данных на новое устройство. Когда фоновые процессы завершаются, температура обычно снижается», — указал специалист.
Также на температуру устройства влияет качество мобильной связи. При слабом сигнале гаджет увеличивает мощность радиопередатчика, чаще ищет базовые станции, что увеличивает энергопотребление и тепловыделение. Проверить это можно, на время включив авиарежим: если смартфон начнет остывать, в перегреве был виноват радиомодуль. Также температура устройства может вырасти при затруднении отвода тепла.
По словам Юрасова, если телефон остается горячим без активного использования, быстро разряжается, не остывает после перезагрузки, следует проверить аккумулятор и цепи питания. В случае повреждения литий-ионного элемента могут возникнуть внутренние токи утечки с выделением тепла. Если появились тяжелые неисправности, существует риск теплового разгона, который может спровоцировать возгорание.
«При необъяснимом нагреве проверьте статистику расхода заряда в настройках, перезагрузите... установите обновления и ограничьте фоновую активность. Если корпус сильно нагрелся, прекратите использование, снимите чехол и дайте остыть при комнатной температуре», — отметил Юрасов.
Эксперт рекомендовал не продолжать эксплуатацию телефона без выяснения причины, если устройство регулярно перегревается без нагрузки, быстро теряет заряд или самостоятельно выключается.
Между тем врач-онколог Расул Ахмаев заявил, что не существует научно обоснованных подтверждений того, что смартфоны вызывают рак.
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