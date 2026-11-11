Россиянам назвали частые причины перегрева смартфона

Смартфон может нагреваться без подключения к зарядному устройству и при выключенном экране, обновляя приложения, синхронизируя данные или создавая резервные копии. Об этом заявил доктор физико-математических наук, профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА Алексей Юрасов в беседе с «Лентой.ру».

По словам эксперта, чаще всего причина перегрева в работе процессора.

«Чем выше вычислительная нагрузка, тем больше энергии потребляют микросхемы и тем интенсивнее выделяется тепло. Такое нередко наблюдается после обновления операционной системы или переноса данных на новое устройство. Когда фоновые процессы завершаются, температура обычно снижается», — указал специалист.