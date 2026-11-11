Дизайнер Гуляев призвал открыть улицу российской моды
Игорь Гуляев заявил НСН, что сегодня одежда вынужденно дорожает из-за больших расходов на аренду и зарплату.
В России на государственном уровне необходимо продвигать модные бренды с историей, создавать специальные улицы для посещения и покупок, заявил НСН дизайнер Игорь Гуляев.
Российская сеть универмагов Slava Concept, первая на федеральном уровне продвигавшая отечественных дизайнеров одежды, аксессуаров, косметики и товаров для дома, до конца месяца закроет оставшиеся площадки. Проект создавался как «экосистема», позволяющая локальным брендам арендовать готовые торговые зоны (корнеры) в крупных ТЦ. Создатели проекта объяснили закрытие совокупностью причин. Это новые налоговые нормативы, задолженности контрагентов, общий экономический фон и низкая покупательская активность, застарелый кризис торговых центров, а также давление онлайна, пишет РБК. Гуляев уверен, что без поддержки отечественным дизайнерам сегодня не обойтись.
«Жаль, что так вышло, но мы живем в экономически непростое время. У меня вторая линия коллекции представлена в этой компании тоже. Будем верить, что в индустрии будет какая-то поддержка. Я понимаю прекрасно, что аренда дорогая, все экономические вопросы сегодня накладываются. Конечно, государство должно нам помогать и давать возможность пережить этот непростой период. Все равно всем нужно одеваться, а производителям реализовывать то, что отшивается. Дизайнеры сегодня сами ищут, через какие каналы продать свою продукцию, ищут площадки. Подобные площадки – это хорошее дело, чтобы в стране представлялись именно российские бренды. Нам вообще нужно сделать на федеральном уровне улицу российской моды, где будут представлены серьезные производители, не временные компании, которые однодневки, а серьезные бренды с историей. Если люди не могут позволить себе купить что-то такое, они все равно смогут прийти, примерить, понять, что сегодня в тренде», - отметил он.
По его словам, россияне должны иметь возможность оценить одежду «своими глазами», так как далеко не все перешли в онлайн.
«Но для этого нужна поддержка, потому что зарплаты, аренда съедают большую часть средств. Поэтому у нас и одежда дорогая, потому что у нас все очень дорого. Аренда у нас сотни тысяч рублей, что включается в цену одежды. Я, например, прогрессивный современный человек, но я очень люблю тактильно потрогать, примерить и посмотреть. Я не покупаю по интернету одежду. Я даже продукты заказываю онлайн только в проверенных местах. А одежда – это совсем другое, важна посадка, важно оценить своими глазами. Но я понимаю, что все разные, поэтому должны быть оба варианта – и онлайн, и офлайн. У нас все-таки осталась традиция по выходным выбираться в торговые центры, что-то покупать, проводить время с семьей», - заключил он.
Даже мировые бренды уже используют советскую эстетику, например, большие пиджаки и брюки как будто не по размеру, заявил НСН эксперт моды, теле- и радиоведущий Владислав Лисовец.
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