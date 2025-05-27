Накануне в Москве в театре Et Сetera состоялась третья профессиональная премия Гильдии кастинг-директоров. В номинации «Лучшая мужская роль второго плана» среди шести актеров жюри выбрало Павла Ворожцова за роль в сериале «Дайте шоу», продюсером которого выступил Золотарев. По его словам, Ворожцова почти сразу утвердили на роль, поскольку творческая команда проекта была уверена в своем выборе.

«Когда Дима Литвиненко писал эту историю, он очень тщательно подходил к выбору персонажей. Там не было большого кастинга, потому что довольно быстро остановились на Павле Ворожцове. Во-первых, это известный нам артист. Во-вторых, там специфический персонаж, который требовал очень нестандартной органики. Павел – великий артист с мощнейшим потенциалом. Мне кажется, лет через 50-100 где-то будет висеть барельеф с его именем, и это будет заслуженно. Роль в сериале сложная, персонаж на протяжении сезона меняется два раза, отношение зрителей к нему тоже меняется, сделать это было непросто. Они с режиссером Димой Литвиненко круто разобрали героя. Я очень обрадовался, когда Павлу дали награду. Победа удивила, тем более в такой огромной номинации, ведь обычно жюри выбирает из трех номинантов», - рассказал он.