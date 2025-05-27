Сценарист Золотарев объяснил, зачем нужна премия Гильдии кастинг-директоров
Жюри премии Гильдии кастинг-директоров отметило наградами сразу два проекта Андрея Золотарева, что, по его словам, стало для него неожиданностью.
В отдельных номинациях профессиональной премии Гильдии кастинг-директоров было представлено больше трех номинантов, потому победа при такой повышенной конкуренции особенно приятна, рассказал в беседе с НСН сценарист и продюсер Андрей Золотарев, который также выступил ведущим премии.
Накануне в Москве в театре Et Сetera состоялась третья профессиональная премия Гильдии кастинг-директоров. В номинации «Лучшая мужская роль второго плана» среди шести актеров жюри выбрало Павла Ворожцова за роль в сериале «Дайте шоу», продюсером которого выступил Золотарев. По его словам, Ворожцова почти сразу утвердили на роль, поскольку творческая команда проекта была уверена в своем выборе.
«Когда Дима Литвиненко писал эту историю, он очень тщательно подходил к выбору персонажей. Там не было большого кастинга, потому что довольно быстро остановились на Павле Ворожцове. Во-первых, это известный нам артист. Во-вторых, там специфический персонаж, который требовал очень нестандартной органики. Павел – великий артист с мощнейшим потенциалом. Мне кажется, лет через 50-100 где-то будет висеть барельеф с его именем, и это будет заслуженно. Роль в сериале сложная, персонаж на протяжении сезона меняется два раза, отношение зрителей к нему тоже меняется, сделать это было непросто. Они с режиссером Димой Литвиненко круто разобрали героя. Я очень обрадовался, когда Павлу дали награду. Победа удивила, тем более в такой огромной номинации, ведь обычно жюри выбирает из трех номинантов», - рассказал он.
Награду за лучший актерский ансамбль художественного фильма получила Ирина Лаврентьева, подбиравшая актеров для картины «Сто лет тому вперед». В номинации были представлены кастинг-директора картин «Воздух», «Любовь Советского Союза», «Свет», «101» и «Ненормальный». Как отметил собеседник НСН, получать признание профессионального жюри особенно приятно, поскольку в этом случае отмечают конкретные заслуги.
«Гильдия кастинг-директоров –это не кинематографисты вообще, не зрители вообще и не 150 академиков, а узкий состав экспертов, профессия которых - подбирать правильных артистов под правильные роли. Самое приятное, что может быть, когда тебя отмечают именно коллеги-профессионалы. Одно дело, когда ты получаешь какую-нибудь награду по итогам года за хайп, другое – это узкопрофессиональные премии гильдий, приятно получать награды при большой выборке номинантов», - пояснил Золотарев.
Продюсер и сценарист также подчеркнул, что выбор профессионалов всегда основан на представленных работах, а не на известности и прочих общих факторах.
«Приятно, когда дают премии люди, которые реально смотрели то, что ты делаешь. Мы знаем примеры, когда люди голосуют даже не глядя материал, это общемировая тенденция. Когда речь идет про сериалы, кто возьмет на себя труд посмотреть 8-16 серий проекта в номинации, который они никогда не видели? Иногда голосуют по принципу, кто мне больше нравится», - уточнил Золотарев.
По итогу третьей профессиональной премии Гильдии кастинг-директоров награды за лучшую мужскую роль был удостоен Артем Быстров за фильм «Лихие». В номинации также был представлен Милош Бикович («Дайте шоу»), Виктор Добронравов («Инспектор Гаврилов»), Александр Яценко («Я знаю, кто тебя убил»), Дмитрий Лысенков («Последний богатырь) и Алексей Розин («Дино»), напоминает «Радиоточка НСН».
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