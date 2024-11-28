«Будет сюрприз!»: Продюсер Кузнецова о музыкальных секретах Милоша Биковича
Актер Милош Бикович хочет продолжать музыкальную карьеру, а его третий хит выйдет после заключительной серии сериала «Дайте шоу», сказала в эфире НСН Дарья Кузнецова.
Музыкальный продюсер и композитор Дарья Кузнецова в интервью НСН рассказала о сотрудничестве с актером Милошем Биковичем в рамках сериала «Дайте шоу» и оценила перспективы тренда на актеров-музыкантов.
Сериал режиссёра Димы Литвиненко «Дайте шоу», посвящённый закулисью шоу-бизнеса, вышел в начале ноября. Главную роль в нём сыграл звезда фильма «Холоп» Милош Бикович, в картине также снимались Николай Басков, Дима Билан, Алсу и другие поп-звезды. Кузнецова выступила в качестве музыкального продюсера сериала, написав ряд заглавных саундтреков.
«Милош Бикович – это моя творческая любовь, великолепно воспитанный, невероятно профессиональный актер, который, до этого сериала никогда не погружался в мир музыки и не примерял на себя роль певца, но это не помешало нам за небольшой период времени подготовить его к съемкам с музыкальной точки зрения, позаниматься с ним вокалом и поработать на студии звукозаписи. Началось всё с сольной песни, которая должна была прозвучать на "Золотом граммофоне". Для Милоша это был абсолютно новый опыт и новая роль, так как он никогда ранее не выступал на сцене в качестве певца в рамках телесъемки музыкальной премии», - рассказала продюсер.
По ее словам, Бикович принял участие в записи трех песен и, в целом, он вполне может продолжить музыкальную карьеру, если захочет.
«Поскольку Милош находился в съёмочном процессе и был ограничен во времени, мы остановились на трех композициях. Первая композиция "Танцуешь со мной" вышла год назад, это был прогрев нашего сериала, и для его вокальных данных это было очень хорошо. Вторая песня у нас вышла совсем недавно. Это дуэт Милоша Биковича и Димы Билана "Добро пожаловать в рай". А третья песня будет сюрпризом для публики. Она выйдет ровно после восьмой, финальной серии. Участие в песне приняла солистка группы "Artik & Asti" Севиль. Работать с Милошем в студии было одно удовольствие, он обладает большой долей самоиронии и невероятным упорством, так что во время записи возникало большое количество смешных и одновременно душевных моментов. При этом Милош не собирается останавливаться на сериале "Дайте шоу" в плане своего музыкального опыта. Ему очень понравился наш эксперимент, и он хочет продолжить заниматься музыкой и дальше, возможно, записывать какие-то свои сольные песни», - отметила Кузнецова.
При этом она усомнилась, что Бикович решит повторить опыт Гоши Куценко и Юлии Пересильд, создавших собственные рок-группы.
«Я работала с чудесной актрисой Настасьей Самбурской, которая довольно уверенно чувствует себя у микрофона и параллельно съёмкам ведет еще и певческую карьеру. Есть и подобные зарубежные кейсы, например Джаред Лето. Однако важно понимать, что если ты супервостребованный актер, а Милош именно таковым и является, то времени на музыку у тебя практически не остается, так как это тоже большой и сложный процесс, который требует немалой отдачи. Тут на весах либо актерская деятельность, где расписан каждый день, либо музыкальная. Милош - в первую очередь актер и он за трендом на "совместительство" не последует. Это мое убеждение и продюсерское чутье», - заключила собеседница НСН.
Гитарист Владимир «Корней» Кориенко ранее рассказывал Telegram-каналу «Радиоточка НСН» о работе с актрисой Юлией Пересильд в ее рок-группе «Мандрагора».
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