«Будет сюрприз!»: Продюсер Кузнецова о музыкальных секретах Милоша Биковича

Музыкальный продюсер и композитор Дарья Кузнецова в интервью НСН рассказала о сотрудничестве с актером Милошем Биковичем в рамках сериала «Дайте шоу» и оценила перспективы тренда на актеров-музыкантов.

Сериал режиссёра Димы Литвиненко «Дайте шоу», посвящённый закулисью шоу-бизнеса, вышел в начале ноября. Главную роль в нём сыграл звезда фильма «Холоп» Милош Бикович, в картине также снимались Николай Басков, Дима Билан, Алсу и другие поп-звезды. Кузнецова выступила в качестве музыкального продюсера сериала, написав ряд заглавных саундтреков.