«Помогла газетная статья»: Сценарист сериала «Трасса» о триумфе на премии АПКиТ
Продюсеры прислали небольшую газетную статью, благодаря которой детектив получил основу на реальных событиях, рассказал НСН Олег Маловичко.
Сценарист сериала «Трасса» Олег Маловичко в беседе с НСН отметил, что изначально планировал разработать детектив с героиней-женщиной, затем продюсеры помогли доработать идею с опорой на реальные события, однако универсального рецепта успешного сценария, который точно зацепит зрителя, не существует.
Ранее сериал «Трасса», вышедший в онлайн-кинотеатре Okko, получил три награды Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ). Картину признали лучшей среди восьмисерийных работ, наградой также отмечена операторская работа Батыра Моргачева и сценарий, написанный Маловичко. По его словам, разработка идеи сценария всегда является общей работой сценариста и продакшна.
«Идеи каждый раз складываются из мелочей. Это может быть заметка в газете или какое-то личное подсмотренное воспоминание. Точного ответа на вопрос, как найти идею, которая выстрелит, нет. Режиссер, как правило, уже появляется в момент, когда сценарий написан, поэтому чаще всего от него ничего не зависит. Иногда я, как сценарист, предлагаю что-то продакшну, иногда наоборот. Однако срастается все в тот момент, когда происходит синергия: когда идея продакшна становится моей, потому что я пропускаю ее через себя, либо моя идея заходит продюсерам. В итоге это коллективный труд, мы вместе должны этим гореть», - пояснил он.
Как добавил собеседник НСН, работа над проектом «Трасса» также строилась на взаимодействии с продюсерами.
«"Трасса" - пример коллективного творчества. У меня была идея сделать детектив с главной героем-женщиной, были какие-то наработки в этой связи. Затем мы ушли в поиск, и мне сильно помогали мои товарищи продюсеры Иван Самохвалов и Ирина Прохорова, которая также является моим редактором в продюсерской компании «Sreda». Она прислала небольшую газетную статью, из которой я взял часть реальных событий, вдохновивших меня», - рассказал Маловичко.
Ранее сообщалось, что второй сезон «Трассы» может быть представлен осенью 2026 года, при этом зритель увидит не продолжение сюжета, а новую историю, напоминает «Радиоточка НСН».
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