Ранее сериал «Трасса», вышедший в онлайн-кинотеатре Okko, получил три награды Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ). Картину признали лучшей среди восьмисерийных работ, наградой также отмечена операторская работа Батыра Моргачева и сценарий, написанный Маловичко. По его словам, разработка идеи сценария всегда является общей работой сценариста и продакшна.

«Идеи каждый раз складываются из мелочей. Это может быть заметка в газете или какое-то личное подсмотренное воспоминание. Точного ответа на вопрос, как найти идею, которая выстрелит, нет. Режиссер, как правило, уже появляется в момент, когда сценарий написан, поэтому чаще всего от него ничего не зависит. Иногда я, как сценарист, предлагаю что-то продакшну, иногда наоборот. Однако срастается все в тот момент, когда происходит синергия: когда идея продакшна становится моей, потому что я пропускаю ее через себя, либо моя идея заходит продюсерам. В итоге это коллективный труд, мы вместе должны этим гореть», - пояснил он.