По книгам Кира Булычева снимут несколько фильмов

Как отмечается, на основе книг Булычева будет создана целая франшиза.

В ходе презентации рассказали и о других проектах «Кинопоиска», среди которых сериал «Монастырь» с Марком Эйдельшьтейнои и Филиппом Янковским в главных ролях, а также сериалы «Мажор в Дубае» и «Майор Гром».

Ранее стало известно, что Андрей Максимов сыграет Маяковского в сериале о жизни Лили Брик, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

