Шойгу предупредил о риске паводков и пожаров в регионах РФ

В отдельных регионах России сохраняются высокие риски наводнений, паводков и лесных пожаров. Как пишет RT, об этом заявил секретарь Совета безопасности страны Сергей Шойгу.

На выездном совещании в Уральском федеральном округе он указал, что повышенные риски сохраняются «несмотря на принимаемые органами государственной власти меры».

По его словам, приоритеты в области защиты от чрезвычайных ситуаций - это «совершенствование системы мониторинга... разработка и внедрение современных средств и технологий... повышение уровня защищенности населённых пунктов...

«А также формирование новых подходов к организации и осуществлению надзорной деятельности», - подчеркнул Шойгу.

Ранее крупный природный пожар на площади в тысячу га произошел в Хасанском округе Приморского края, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Кирилл Зыков
ТЕГИ:РегионыЛесные ПожарыПаводокСергей Шойгу

Горячие новости

Все новости

партнеры