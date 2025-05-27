Названы лауреаты третьей профессиональной премии Гильдии кастинг-директоров
Третья профессиональная премия Гильдии кастинг-директоров состоялась накануне в Москве. Ведущим церемонии в столичном театре Et Сetera выступил сценарист и продюсер Андрей Золотарев.
Награды за лучшую мужскую роль был удостоен Артем Быстров за фильм «Лихие». Карину Разумовскую («Трасса») наградили за лучшую женскую роль.
Полина Цыганова получила награду за лучший дебют в фильме «110». Открытием года назвали Диану Арбенину за ее роль во втором сезоне сериала «Обоюдное согласие».
За лучшую мужскую роль второго плана наградили Павла Ворожцова («Дайте шоу»), за женскую - Марию Смольникову («Плевако»).
Юлия Волкова («Тайга», «Жвачка») одержала победу в спецноминации Premier. Михаил Лукачевский (ТАМ, ГДЕ ТАНЦУЮТ СТЕРХИ) был удостоен награды за лучший кастинг регионального фильм, а Ирина Лаврентьева (СТО ЛЕТ ТОМУ ВПЕРЕД)- за лучший актерский ансамбль художественного фильма. Наталья Титова («Плевако») и Татевик Залинян («Трасса») стали лучшим актерским ансамблем многосерийного художественного фильма.
Наталия Терпсихорова одержала побегу в спецноминации гильдии кастинг-директоров.
Ранее Татьяна Санникова и Павел Милюков стали лауреатами Строгановской премии, напоминает RT.
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