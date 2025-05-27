Названы лауреаты третьей профессиональной премии Гильдии кастинг-директоров

Награды за лучшую мужскую роль был удостоен Артем Быстров за фильм «Лихие». Карину Разумовскую («Трасса») наградили за лучшую женскую роль.

Полина Цыганова получила награду за лучший дебют в фильме «110». Открытием года назвали Диану Арбенину за ее роль во втором сезоне сериала «Обоюдное согласие».

За лучшую мужскую роль второго плана наградили Павла Ворожцова («Дайте шоу»), за женскую - Марию Смольникову («Плевако»).

Юлия Волкова («Тайга», «Жвачка») одержала победу в спецноминации Premier. Михаил Лукачевский (ТАМ, ГДЕ ТАНЦУЮТ СТЕРХИ) был удостоен награды за лучший кастинг регионального фильм, а Ирина Лаврентьева (СТО ЛЕТ ТОМУ ВПЕРЕД)- за лучший актерский ансамбль художественного фильма. Наталья Титова («Плевако») и Татевик Залинян («Трасса») стали лучшим актерским ансамблем многосерийного художественного фильма.

Наталия Терпсихорова одержала побегу в спецноминации гильдии кастинг-директоров.

Ранее Татьяна Санникова и Павел Милюков стали лауреатами Строгановской премии, напоминает RT.

