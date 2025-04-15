«А у нас Емеля на печи!»: Режиссер Войтинский объяснил отсутствие боевиков в России
Российские актеры не любят выполнять сложные физические трюки, они больше любят «страдать» в кадре, заявил НСН режиссер Александр Войтинский.
В России боевики и экшен-фильмы не очень популярны, в культурный код «вшиты» не герои, а Емеля, который лежит на печи, заявил в интервью НСН режиссер и продюсер Александр Войтинский.
В России перестали снимать классические боевики, потому что нет актеров, которые способны это сыграть, заявил ранее НСН актер театра и кино, каскадер, соучредитель Театра каскадеров «Ярфильм» Роман Курцын. Войтинский объяснил, почему боевики никогда особо не были популярны в России.
«Боевик – это не очень популярный в России жанр по разным причинам. Поэтому отсутствие актеров – это даже следствие, а не причина. Нет запроса, не так это важно. На мой взгляд, экшен и аттракционы – это самое главное, это высшая ступень драмы. Герой не говорит, не страдает, а действует. Экшен – это момент истины. Либо ты как герой сделаешь то, что должен, либо проигрываешь. Но в России это не так популярно – идти до конца, действовать», - отметил он.
По словам Войтинского, российские актеры не любят выполнять сложные физические трюки, они больше любят «страдать» в кадре.
«Я много раз сталкивался с этим в работе, просил актеров снять какие-то физические моменты, они очень сопротивляются не из-за страха, а из-за неуважения к этому виду актерской работы. Они не любят, они считают, что сделать умное лицо, внутренне страдать гораздо почетнее и интереснее. Это большая ошибка и огромный недочет. Я очень рад, что сейчас стали появляться фильмы и сериалы про полицейских, бандитов, это уже не так плохо. У нас в культурном коде Емеля лежит на печи, вот и всё», - рассказал режиссер.
Ранее стало известно, что Американская академия кинематографических искусств и наук введет новую номинацию «Достижения в области постановки трюков». Первый такой «Оскар» вручат за фильмы, выпущенные в 2027 году, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Россиянам посоветовали открыть вклад вместо покупки квартиры
- Нарышкин назвал условия для мирного решения конфликта на Украине
- СМИ: Команда Трампа рассматривает введение новых санкций против России
- Россияне стали чаще покупать подержанные автомобили вместо новых
- Россияне стали на 15% меньше пить в 2025 году
- Российские спасатели завершили операцию в Мьянме после землетрясения
- В Минэнерго назвали рынок нефтепродуктов в России сбалансированным
- Вэнс назвал абсурдом выпады Зеленского в адрес США
- СК после атаки дронов ВСУ на Курск возбудил дело о теракте
- Девочка-подросток убила своего отца в Москве
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru