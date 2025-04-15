«Боевик – это не очень популярный в России жанр по разным причинам. Поэтому отсутствие актеров – это даже следствие, а не причина. Нет запроса, не так это важно. На мой взгляд, экшен и аттракционы – это самое главное, это высшая ступень драмы. Герой не говорит, не страдает, а действует. Экшен – это момент истины. Либо ты как герой сделаешь то, что должен, либо проигрываешь. Но в России это не так популярно – идти до конца, действовать», - отметил он.

По словам Войтинского, российские актеры не любят выполнять сложные физические трюки, они больше любят «страдать» в кадре.

«Я много раз сталкивался с этим в работе, просил актеров снять какие-то физические моменты, они очень сопротивляются не из-за страха, а из-за неуважения к этому виду актерской работы. Они не любят, они считают, что сделать умное лицо, внутренне страдать гораздо почетнее и интереснее. Это большая ошибка и огромный недочет. Я очень рад, что сейчас стали появляться фильмы и сериалы про полицейских, бандитов, это уже не так плохо. У нас в культурном коде Емеля лежит на печи, вот и всё», - рассказал режиссер.

Ранее стало известно, что Американская академия кинематографических искусств и наук введет новую номинацию «Достижения в области постановки трюков». Первый такой «Оскар» вручат за фильмы, выпущенные в 2027 году, передает «Радиоточка НСН».

