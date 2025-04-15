«Для меня это была потрясающая новость, я очень горд. Я не перестаю говорить о том, что брата-каскадера я люблю намного больше, чем актеров, хотя бы за то, как они себя ведут на съемочной площадке, с какой отдачей они относятся к этой очень сложной профессии. Мы каскадеров в кадре не видим, а они делают из актеров тех самых героев, за которыми потом наблюдает вся страна, весь мир, с которых дети берут пример. Каскадеры рискуют жизнью, делают опасные трюки, без них не было бы героических фильмов. Очень редко идет сочетание актер-каскадер, таких профессионалов по пальцам можно пересчитать. Я по обе стороны, понимаю, о чем речь. Все лавры и почет всегда достаются актерам. В экшн-фильмах процентов 60 выполняют именно каскадеры, об этом зритель даже не знает. Это дополнительный движок в трюковом искусстве, это дополнительная мотивация», - отметил он.

По его словам, новые технологии помогают создавать визуальные эффекты, но настоящий трюк в кадре зритель всегда чувствует.

«Ежегодно открываются какие-то технологии, которые позволяют использовать визуальные эффекты. Раньше фильмы снимали без использования компьютерной графики, сегодня также привлекают искусственный интеллект. Но могу вам сказать, что осталось большое количество каскадеров, которые работают по старой школе, выполняют опасные трюки вживую. Зритель всегда это видит. Почему это очень круто работало с Джеки Чаном в свое время? Потому что зритель видел исполнение трюков без монтажа. Это всегда завораживает в кадре, зритель всегда чувствует обман. Поэтому будущее за фильмами, которые будут удивлять, а дополнительные инструменты только помогают это делать», - рассказал собеседник НСН.

Курцын также посетовал на то, что в России перестали снимать классические боевики, потому что нет актеров, которые способны это сыграть.

«Очень часто режиссеры и продюсеры запрещают мне выполнять трюки самостоятельно. Мне приходится их убеждать, что я могу это сделать, что физическая подготовка есть. Безусловно, актеры, которые могут сами выполнять трюки, будут востребованы. У нас сейчас героев иногда играют толстеющие мужики, которым в кадре бегать сложно, о каких трюках идет речь? Конечно, это смешно. Мы выросли на боевиках 90-х, после которых хотелось спортом заниматься, записываться в секции бокса и карате. Это же большая мотивация и для пацанов, и для девочек. Надо показать, каким мужчина должен быть, что он в какой-то момент и по зубам должен дать, защищая свою любимую. К сожалению, эта тенденция уходит. Мы делаем классные сказки, а классический боевик ушел на задний план, потому что у нас нет актеров, которые могут это сделать. У нас нет актеров экшн-жанра, мне бы хотелось занять эту нишу. Конечно, все зависит от бюджетов фильмов», - добавил актер.

Введения такой номинации каскадеры добивались с 2001 года. Одними из самых активных сторонников выступил Джон Уик и режиссер«Дэдпула-2» Дэвид Литч, который начинал свою деятельность в кинематографии как каскадер и координатор трюков, передает «Радиоточка НСН».

