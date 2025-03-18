В Оренбурге отменили концерт Дианы Арбениной

Концерт группы «Ночные снайперы» и Дианы Арбениной в Оренбурге отменили после требований общественников. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на письмо Минспорта Оренбургской области.

Ранее организации «Офицеры России» и «Русская община» призвали отменить выступление Арбениной, которое должно было пройти 30 марта в СКК «Оренбуржье», пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Как отмечали активисты, участники специальной военной операции и патриотически настроенные граждане возмущены концертной деятельностью артистки, ранее «открыто выражавшей негативное отношение» к СВО.

Региональное министерство спорта подтвердило, что концерт не состоится. Мероприятие отменила сама площадка.

Ранее в Томске отменили концерт певицы Лолиты Милявской, поводом стала якобы неоплаченная аренда зала, пишет 360.ru.

