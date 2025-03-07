Концерт Лолиты в Казани отменили

Запланированный на 21 марта концерт певицы Лолиты в Казани отменили. Об этом заявили в выставочном центре «Казань Экспо», где должно было пройти шоу.

Лолита назвала Киркорова предателем из-за «голой вечеринки»

«Уважаемые посетители... концерт Лолиты на территории МВЦ «Казань Экспо» не состоится», - говорится в сообщении на сайте площадки.

Причина отмены концерта не уточняется.

Ранее Лолита заявила, что намерена пожаловаться в СК РФ на общественников, которые препятствуют проведению её шоу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Нина Зотина
ТЕГИ:МузыкаШоу-бизнесКазаньКонцертЛолита

Горячие новости

Все новости

партнеры