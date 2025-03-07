Концерт Лолиты в Казани отменили
7 марта 202514:03
Запланированный на 21 марта концерт певицы Лолиты в Казани отменили. Об этом заявили в выставочном центре «Казань Экспо», где должно было пройти шоу.
«Уважаемые посетители... концерт Лолиты на территории МВЦ «Казань Экспо» не состоится», - говорится в сообщении на сайте площадки.
Причина отмены концерта не уточняется.
Ранее Лолита заявила, что намерена пожаловаться в СК РФ на общественников, которые препятствуют проведению её шоу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru