Директор «НАИВ» оценил шансы фильма «Разжимая кулаки» получить «Оскар»
Россияне будут надеяться на успех отечественного фильма на кинопремии «Оскар», считает музыкант Дмитрий Snake Хакимов.
В этом году на «Оскар» от России выдвинут достойный претендент, отметил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» музыкант и участник группы Глеб Самойлов и The MATRIXX, а также «НАИВ» Дмитрий Snake Хакимов.
Ранее российский фильм режиссера Киры Коваленко «Разжимая кулаки» официально вошел в список претендентов на награду американской киноакадемии «Оскар».
«Россия не получала "Оскар" со времен фильма "Москва слезам не верит". И каждый раз, когда какой-то наш фильм номинируется на "Оскар" как лучший иностранный фильм, это вселяет надежду, что мы повторим этот успех. На этот раз фильм артхаусный, который уже получил гран-при в Каннах. Надо сказать, что фильм просто прекрасный, я посмотрел его с огромным удовольствием и буду всячески желать Кире Коваленко успехов. Я считаю, что фильм достоин того, чтобы получить премию. Будем держать кулачки», - оценил выбор музыкант.
Ранее фильм «Дюна» выдвинули на премию «Оскар» в 14 номинациях, включая «Лучший фильм», «Лучший режиссер», «Лучшая мужская роль» и «Лучший саундтрек».
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