Директор «НАИВ» оценил шансы фильма «Разжимая кулаки» получить «Оскар»

В этом году на «Оскар» от России выдвинут достойный претендент, отметил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» музыкант и участник группы Глеб Самойлов и The MATRIXX, а также «НАИВ» Дмитрий Snake Хакимов.

Ранее российский фильм режиссера Киры Коваленко «Разжимая кулаки» официально вошел в список претендентов на награду американской киноакадемии «Оскар».