Российский фильм «Разжимая кулаки» вошел в лонг-лист номинантов на «Оскар»

Среди соперников кинокартины — работы из Армении, Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Латвии и еще 87 стран мира. Голосование по отбору фильмов в шорт-лист начнется 11 декабря. Названия 15 фильмов, вошедших в итоге в шорт-лист, станут известны 21 декабря.

Напомним, фильм «Дюна» выдвинут на премию «Оскар» в 14 номинациях. Об этом говорится в обращении компания Warner Bros. к Американской академии кинематографических искусств и наук.

