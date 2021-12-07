Российский фильм «Разжимая кулаки» вошел в лонг-лист номинантов на «Оскар»

Российская лента режиссера Киры Коваленко «Разжимая кулаки» попала в список картин, претендующих на американскую премию «Оскар» в категории «Лучший иностранный фильм», сообщает ТАСС.

Эксперт оценил шансы фильма «Разжимая кулаки» получить «Оскар»

Среди соперников кинокартины — работы из Армении, Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Латвии и еще 87 стран мира. Голосование по отбору фильмов в шорт-лист начнется 11 декабря. Названия 15 фильмов, вошедших в итоге в шорт-лист, станут известны 21 декабря.

Напомним, фильм «Дюна» выдвинут на премию «Оскар» в 14 номинациях. Об этом говорится в обращении компания Warner Bros. к Американской академии кинематографических искусств и наук.

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ФОТО: flickr/prayitno
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