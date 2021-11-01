Фильм «Дюна» выдвинут на Оскар в 14 номинациях
Фильм «Дюна» выдвинут на премию «Оскар» в 14 номинациях. Об этом говорится в обращении компания Warner Bros. к Американской академии кинематографических искусств и наук.
Создатели фильма поборются за статуэтку в номинациях «Лучший фильм», «Лучший режиссер», «Лучшая мужская роль», «Лучший саундтрек» и другие.
Ранее гендиректор Warner Bros. Энн Сарнофф рассказала, что фанатов фильма ждет продолжение. Режиссерское кресло на съемках второй части фантастического кино займет Дени Вильнев.
В сентябре российские зрители внесли в общую кассу фильма «Дюна» более одного миллиард рублей.
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