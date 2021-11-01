Фильм «Дюна» выдвинут на Оскар в 14 номинациях

Фильм «Дюна» выдвинут на премию «Оскар» в 14 номинациях. Об этом говорится в обращении компания Warner Bros. к Американской академии кинематографических искусств и наук.

Создатели фильма поборются за статуэтку в номинациях «Лучший фильм», «Лучший режиссер», «Лучшая мужская роль», «Лучший саундтрек» и другие.

Эксперт оценил шансы фильма «Разжимая кулаки» получить «Оскар»

Ранее гендиректор Warner Bros. Энн Сарнофф рассказала, что фанатов фильма ждет продолжение. Режиссерское кресло на съемках второй части фантастического кино займет Дени Вильнев.

В сентябре российские зрители внесли в общую кассу фильма «Дюна» более одного миллиард рублей.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: flickr/prayitno
ТЕГИ:КиноОскарФильм
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры