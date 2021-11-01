Фильм «Дюна» выдвинут на Оскар в 14 номинациях

Фильм «Дюна» выдвинут на премию «Оскар» в 14 номинациях. Об этом говорится в обращении компания Warner Bros. к Американской академии кинематографических искусств и наук.

Создатели фильма поборются за статуэтку в номинациях «Лучший фильм», «Лучший режиссер», «Лучшая мужская роль», «Лучший саундтрек» и другие.