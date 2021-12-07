Стеклов: Вместо «Вестсайдской истории» в арабские страны можем отправить «Ёлки-8»

Актер театра и кино Данил Стеклов специально для НСН подготовил топ главных новостей, уходящего дня, на его взгляд.

1

Кинотеатры бойкотируют новые «Ёлки».

Фильм Тимура Бекмамбетова «Ёлки-8», снятый при поддержке платформы Ivi, может не выйти на экраны кинотеатров из-за ставки на онлайн-показ

Данил Стеклов: «Насколько я помню, в прошлом году «Ёлки» назывались «Последние». Видимо, так кинотеатры сдерживают обещание, данное, но не выполненное создателями», - сыронизировал актер. 

2

На строительство и ремонт автодорог выделили более трех миллиардов рублей

Правительство России выделило более 3,1 миллиарда рублей на строительство и ремонт региональных автомобильных дорог, сообщает пресс-служба кабмина.

Данил Стеклов: «В бюджетной политике не разбираюсь. Много это или мало, я не понимаю. Мне кажется, это мало, но новость озвучена, через пару лет проверим качество региональных автомобильных дорог. Честно говоря, я сомневаюсь, что оно изменится. Пару лет назад мы ездили с семьей на машине в Костромскую область. Так вот, бюджетные деньги на ремонт дорог туда точно не доходят», - резюмировал он. 

3

В ряде стран запретили «Вестсайдскую историю» Спилберга из-за героя-трансгендера

Киномюзикл «Вестсайдская история» американского режиссера Стивена Спилберга запретили в Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), Катаре, Бахрейне, Кувейте и Омане

Данил Стеклов: «Скрещиваю пальцы и прошу Господа, чтобы Роскомназдор не заметил эту новость, иначе ему захочется тоже что-нибудь запретить. Вообще не понимаю, как можно запрещать Спилберга, но это арабские страны, у них свой менталитет. Можем, например, отправить им «Ёлки-8», пусть посмотрят, а мы посмотрим "Вестсайдскую историю"», - предложил артист. 

4

Российский фильм официально вошел в список претендентов на «Оскар».

Российский фильм режиссера Киры Коваленко «Разжимая кулаки» официально вошел в список претендентов на награду американской киноакадемии «Оскар», рассказали организаторы

Данил Стеклов: «Тут можно только поздравить, порадоваться за наших и пожелать удаче на самой церемонии. Кира Коваленко - это ученица мастерской великого Александра Сакурова, в которой сейчас формируется созвездие молодых кинематографистов России. И они уже снимают фильмы в Голливуде и получают награды в Европе. Тем самым поднимая престиж российского кино. Кстати, мы с женой уже посмотрели «Разжимая кулаки», это выдающееся кино. Очень рекомендую всем его посмотреть», - посоветовал собеседник НСН. 

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О проекте

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

Фото: пресс-служба артиста
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