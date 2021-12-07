Стеклов: Вместо «Вестсайдской истории» в арабские страны можем отправить «Ёлки-8»

Данил Стеклов: «В бюджетной политике не разбираюсь. Много это или мало, я не понимаю. Мне кажется, это мало, но новость озвучена, через пару лет проверим качество региональных автомобильных дорог. Честно говоря, я сомневаюсь, что оно изменится. Пару лет назад мы ездили с семьей на машине в Костромскую область. Так вот, бюджетные деньги на ремонт дорог туда точно не доходят», - резюмировал он.

