Народный артист России, певец и композитор Дмитрий Маликов в беседе с корреспондентом НСН рассказал, что его дочь Стеша еще не познакомила родителей с новым бойфрендом, а также отметил, что всю критику в Сети в ее адрес она переносит стойко.

«У Стеши все отлично. У нее вышла летняя коллекция одежды и очень хорошо реализуется. Она молодец. Успевает и работать, и отдыхать, и заниматься личной жизнью. С новым избранником меня еще не познакомила. Я считаю, что надо, чтобы у нее в отношениях сначала все устаканилось, потому что это ответственный момент, и не хочется потом разочаровываться. Надо, чтобы ее избранник ей по всем параметрам подошел, а там уже и дело за родителями», - раскрыл он.