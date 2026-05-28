Маликов рассказал, как его дочь относится к «хейту» из-за внешности

Дмитрий Маликов раскрыл НСН, что Стеша не обращает внимание на критику в ее адрес и успевает заниматься и личной жизнью, и бизнесом, и спортом.

Народный артист России, певец и композитор Дмитрий Маликов в беседе с корреспондентом НСН рассказал, что его дочь Стеша еще не познакомила родителей с новым бойфрендом, а также отметил, что всю критику в Сети в ее адрес она переносит стойко.

«У Стеши все отлично. У нее вышла летняя коллекция одежды и очень хорошо реализуется. Она молодец. Успевает и работать, и отдыхать, и заниматься личной жизнью. С новым избранником меня еще не познакомила. Я считаю, что надо, чтобы у нее в отношениях сначала все устаканилось, потому что это ответственный момент, и не хочется потом разочаровываться. Надо, чтобы ее избранник ей по всем параметрам подошел, а там уже и дело за родителями», - раскрыл он.

«Семимильными шагами!»: Маликов назвал ИИ проблемой для музыкантов

Напомним, что в Сети также активно обсуждается резкое похудение дочери певца и ее болезненная худоба. Фотографии и видео в купальнике и с тренировками Стеша часто публикует в социальных сетях. Маликов отметил, что сам негативно относится к худобе и подчеркнул, что хотел бы, чтобы Стеша немного набрала вес.

«Я к худобе отношусь отрицательно, мне важно, чтобы это никак не сказалось на ее здоровье. Она много занимается спортом и держит себя вот в такой форме, не знаю, как ей это удается. Но я бы прибавил парочку килограммов. Она молодец, и не обращает внимание на хейт. Это мы, родители, более чувствительны к этому», - подытожил он.

Ранее Маликов в беседе с корреспондентом НСН раскрыл подробности совместного с певцом Фогелем релиза песни «Выпускник» и рассказал о музыкальных планах на лето.

ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
