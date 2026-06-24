Правозащитник объяснила, что детям и подросткам надо объяснять, что далеко не все люди хорошие и желают им добра.

«Не нужно знакомить детей с историями маньяков, но нужно говорить, что взрослые бывают разные. Как правозащитник, я за последний год столкнулась с валом историй "хороших" детей, которые были отличниками, олимпиадниками, выступали на разных конкурсах, а в итоге становились жертвами мошенников. Именно рафинированные дети, которые не знакомы с тем, что существует мир преступлений и наказаний, попадались на удочку преступников чаще всего. Поэтому я считаю нормальным говорить детям, что не все взрослые добрые, хорошие, не все стремятся позаботиться. И если вдруг какой-то человек, просит что-то сделать, надо сначала к маме обратиться, ей рассказать. Детям нужно говорить, что мир разный и что сейчас такое время, когда дети становятся инструментом в борьбе взрослых в каких-то войнах, им неведомых», — цитирует ее слова спецкор НСН.

Она считает, что подобная просветительская работа способна обезопасить детей и снизить уровень подростковой преступности.

«Я выступаю за то, чтобы в школах говорили про эти угрозы, чтобы родители вели беседы с детьми. Я обсуждала с разными специалистами, меня поддерживают в этом смысле некоторые чиновники, представители власти. Одна из моих соратниц - это уполномоченная по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская. А вот сажать детей за то, что они поверили взрослым, потому что в их представлении не было допустимо, что кто-то их использует для чего-то плохого, я считаю крайне неправильным. У нас, к сожалению, сегодня все СИЗО забиты детьми», — посетовала она.

Ранее председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина в пресс-центре НСН объясняла, что дети хоть и вовлечены в мессенджеры и соцсети, их блокировка не снизит уровень подростковой преступности.

