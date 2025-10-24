«Российские сериалы уловили то, что никак не может уловить российское кино. Должна быть история, которая интересна всем, вне зависимости от того, в какой стране и в каком городе это происходит. Наши сериалы, которые получили признание на Западе, универсальны. Все эти истории могли произойти не только в России, но и в Америке, и во Франции, и в Италии… При этом и качество современных российских сериалов сильно превосходит качество современного российского кино. Меня удивляет, почему для сериалов придумывают интересный сценарий, а от сценариев полного метра тошнит», - рассказал он.

Победа в Италии стала очередным международным достижением сериала. Ранее «Фишер» уже был отмечен наградой в США, а также успешно представлен на кинорынках в Каннах, Гонконге и Берлине, где вызвал интерес зарубежных дистрибьюторов и критиков.

Сериал «Фишер» — российский криминальный триллер, созданный продакшн-компаниями Art Pictures Vision и Студия 812 по заказу НМГ Студии. Сюжет первой части основан на реальном деле серийного убийцы Сергея Головкина. В 1986 году рядом с Рублевским шоссе обнаружили тела подростков, и три следователя — московский, ростовский и молодая женщина-сотрудник — пытаются раскрыть это преступление, передает «Радиоточка НСН».

