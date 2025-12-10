«Разумеется, это не распространенная практика. Россияне привыкли, что бюджет им что-то дает, а не они бюджету. Так что это принципиально новые отношения народа и государства. Пока не очень понятно, о чем идет речь в случае с Петропавловском-Камчатским, поскольку Камчатка — регион особенный. Здесь количество каких-то гражданских инициатив сведено к минимуму, даже бизнес в основном обслуживает либо продовольственную безопасность региона, либо это мелкие частные предприниматели. Живущие в регионе люди — по большей части либо военные, либо промысловики. Какие они могут софинансировать государственные проекты, тяжело представить, город достаточно бедный в плане градостроительного и градоархитектурного ансамбля, это бывшая военная база. Горизонт финансирования сужается до уже привычных трат на ремонт в школе или во дворе, в этом плане инициатива действительно удобная. С другой стороны, это уход от политики более богатых регионов, что можно добиться решения проблемы за счет бюджета, не внося в него деньги. При этом люди будут вдвойне спрашивать с государства за свои деньги. Это лайфхак для более бедных регионов — государство дает возможность гражданам с деньгами решать свои проблемы здесь и сейчас», — сказал Гращенков.

Собеседник НСН предположил, что инициативу примут на вооружение и другие российские города.

«Думаю, другие небогатые города тоже последуют опыту Петропавловска-Камчатского, потому что мы сейчас уходим от советского наследия в плане бесплатного образования, медицины и так далее. У нас меньше десятка регионов-доноров, остальные регионы — это получатели, бедных муниципалитетов еще больше. Однако если в слишком бедном регионе нагружать людей слишком большими тратами, это может вызвать политическую отдачу», — подытожил он.

Ранее глава Минфина России Антон Силуанов заявил, что регионы дополнительно получат на строительство и ремонт автомобильных дорог 75,5 млрд рублей.

