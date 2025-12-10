«Спросят вдвойне!»: Политолог оценил ремонт дорог за счет жителей на Камчатке
Перечисление бизнесом и рядовыми россиянами средств в казну на конкретные нужды — выход для небогатых регионов, инициативу Петропавловска-Камчатского могут подхватить и другие регионы, сказал НСН Илья Гращенков.
Решение обеспеченными россиянами проблем за собственный счет — хорошее решение для небогатых регионов, однако жители региона вдвойне спросят с государства за свои средства. Об этом НСН заявил политолог Илья Гращенков.
Администрация Петропавловска-Камчатского официально запустила новый финансовый механизм, сообщило издание «Камчатка Сегодня». Теперь любой бизнес или даже обычный житель может заключить с мэрией договор и перечислить деньги прямо в городскую казну на конкретные нужды — будь то ямочный ремонт во дворе или новые компьютеры для школы. Гращенков назвал такое нововведение выходом для небогатых регионов.
«Разумеется, это не распространенная практика. Россияне привыкли, что бюджет им что-то дает, а не они бюджету. Так что это принципиально новые отношения народа и государства. Пока не очень понятно, о чем идет речь в случае с Петропавловском-Камчатским, поскольку Камчатка — регион особенный. Здесь количество каких-то гражданских инициатив сведено к минимуму, даже бизнес в основном обслуживает либо продовольственную безопасность региона, либо это мелкие частные предприниматели. Живущие в регионе люди — по большей части либо военные, либо промысловики. Какие они могут софинансировать государственные проекты, тяжело представить, город достаточно бедный в плане градостроительного и градоархитектурного ансамбля, это бывшая военная база. Горизонт финансирования сужается до уже привычных трат на ремонт в школе или во дворе, в этом плане инициатива действительно удобная. С другой стороны, это уход от политики более богатых регионов, что можно добиться решения проблемы за счет бюджета, не внося в него деньги. При этом люди будут вдвойне спрашивать с государства за свои деньги. Это лайфхак для более бедных регионов — государство дает возможность гражданам с деньгами решать свои проблемы здесь и сейчас», — сказал Гращенков.
Собеседник НСН предположил, что инициативу примут на вооружение и другие российские города.
«Думаю, другие небогатые города тоже последуют опыту Петропавловска-Камчатского, потому что мы сейчас уходим от советского наследия в плане бесплатного образования, медицины и так далее. У нас меньше десятка регионов-доноров, остальные регионы — это получатели, бедных муниципалитетов еще больше. Однако если в слишком бедном регионе нагружать людей слишком большими тратами, это может вызвать политическую отдачу», — подытожил он.
Ранее глава Минфина России Антон Силуанов заявил, что регионы дополнительно получат на строительство и ремонт автомобильных дорог 75,5 млрд рублей.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Желаю мошенникам успеха!»: Алексей Чадов о скандале с фильмом «За Палыча!»
- Началась травля: Директор Долиной ответил на налоговые обвинения в адрес певицы
- Карты «МИР» с истёкшим сроком действия продолжат бессрочно работать в России
- Почему введение прав на управление СИМ не повысит безопасность
- В Пушкинском музее откроется выставка работ Марка Шагала
- В Госдуме исключили введение в России шестичасового рабочего дня
- Песков: Россия и США не обсуждали заявление Зеленского о готовности к выборам
- «Спросят вдвойне!»: Политолог оценил ремонт дорог за счет жителей на Камчатке
- Почти как GTA: Сколько времени и средств уйдет на аналог Roblox
- В России призвали не доверять утечкам данных о переговорах США и Украины
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru