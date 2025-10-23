Стала известна дата выхода третьего сезона сериала «Метода» с Константином Хабенским
Премьера первых четырех эпизодов третьего сезона сериала Юрия Быкова «Метод» состоится 20 ноября, сообщает пресс-служба «Кинопоиска».
Уточняется, что еще четыре серии будут доступны 18 декабря. В каждом из эпизодов зрителям представят отдельный детективный кейс.
По сюжету проходит пять лет с событий второго сезона. Родион Меглин (Константин Хабенский) собирает специальный отдел по розыску серийных убийц, который состоит из следователей-социофобов. Они хорошо понимают психологию преступников и работают в паре, чтобы уберегать друг друга от срывов. Однако затем в отдел приходит Лера, которая не может контролировать своих внутренних демонов.
Наряду с Хабенским в третьем сезоне можно будет увидеть Никиту Кологривого, Льва Зулькарнаева, Эльдара Калимулина, Анну Банщикову, Снежану Самохину, Игоря Черневича, Егора Кенжаметова и Дениса Бургазлиева.
За производство сериала отвечала плюс Студия и Zoom Production на основе формата, разработанного Продюсерской компанией «Среда».
Ранее режиссер сериала Юрий Быков сообщал, что актриса Паулина Андреева не вернется к роли Есени в третьем сезоне, напоминает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Омбудсмен Володарский заявил о моббинге в педагогических коллективах
- В МИД РФ назвали контрпродуктивным решение США о новых антироссийских санкциях
- ВС РФ поразили снабжающие предприятия ВПК Украины объекты энергетики
- В семи регионах России сбили 32 дрона ВСУ
- Омбудсмен Володарский назвал способ победы над детским буллингом
- В детской больнице в Новосибирске обрушились часть крыши и потолок
- Волынец: Большинство родителей поддержали запрет соцсетей для детей
- Через дождь и ветер: Как снимали приключенческое телешоу «Форт»
- В России опровергли высокий спрос на пожилых сотрудников
- «США – противник»: Медведев оценил решение Трампа отменить встречу с Путиным
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru