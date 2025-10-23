Стала известна дата выхода третьего сезона сериала «Метода» с Константином Хабенским

Уточняется, что еще четыре серии будут доступны 18 декабря. В каждом из эпизодов зрителям представят отдельный детективный кейс.

По сюжету проходит пять лет с событий второго сезона. Родион Меглин (Константин Хабенский) собирает специальный отдел по розыску серийных убийц, который состоит из следователей-социофобов. Они хорошо понимают психологию преступников и работают в паре, чтобы уберегать друг друга от срывов. Однако затем в отдел приходит Лера, которая не может контролировать своих внутренних демонов.

Наряду с Хабенским в третьем сезоне можно будет увидеть Никиту Кологривого, Льва Зулькарнаева, Эльдара Калимулина, Анну Банщикову, Снежану Самохину, Игоря Черневича, Егора Кенжаметова и Дениса Бургазлиева.

За производство сериала отвечала плюс Студия и Zoom Production на основе формата, разработанного Продюсерской компанией «Среда».



Ранее режиссер сериала Юрий Быков сообщал, что актриса Паулина Андреева не вернется к роли Есени в третьем сезоне, напоминает «Радиоточка НСН».

