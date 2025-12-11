«Я не очень уверен, что «Сбер» сейчас прямо такой покупатель. У него в свое время было много разнообразных цифровых активов, но от многих из них он уже отошел. Мне не очень понятно будущее экосистемы «Сбера». Мне кажется, что основные игроки-покупатели сейчас придут неожиданно, назовем их условным словом «Wildberries». Это цифровые платформы, которые больше привязаны к ретейлу, но не старому, который умирает, а к новому ретейлу. Современные цифровые платформы сейчас пухнут от денег, и именно они сейчас являются основными покупателями разного рода активов. У них получается экосистема в целом достаточно логичная и разумная, поэтому покупателей я бы ждал откуда-то оттуда», - разъяснил эксперт.

При этом он высказал мнение, что в 2026-м году будет большое количество сделок «на этой территории», поскольку этот рынок «достаточно интересный».

Со своей стороны, исполнительный директор Zvonko Digital Дмитрий Коннов, отвечая на запрос НСН, отказался от комментариев по данной теме.

В середине лета 2025 года музыкальный сервис «Звук» объявил об интеграции с компанией «Афиша» (Afisha.ru) и запуске продажи билетов на концерты в приложении, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

