Силы ПВО за восемь часов сбили над Россией 76 украинских дронов

Российские средства ПВО в период с 8:00 до 16:00 мск 4 марта сбили 76 украинских беспилотников. Об этом со ссылкой на Минобороны сообщает RT.

Над Россией за ночь уничтожили 32 украинских БПЛА

В ведомстве отметили, что наибольшее количество беспилотников было уничтожено над республикой Крым - 27 БПЛА. Еще 16 дронов ВСУ сбили над акваторией Азовского морей и 14 - над Кубанью.

«Девять беспилотников уничтожили над Белгородской областью, три - над акваторией Чёрного моря. По два украинских БПЛА сбили над Калужской, Кировской и Курской областями, один — над республикой Марий Эл», - говорится в сообщении.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в результате взрыва беспилотника в городе Грайворон пострадала мирная жительница, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Алексей Мальгавко
ТЕГИ:СпецоперацияРоссияБеспилотникиВСУ

