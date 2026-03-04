Силы ПВО за восемь часов сбили над Россией 76 украинских дронов

В ведомстве отметили, что наибольшее количество беспилотников было уничтожено над республикой Крым - 27 БПЛА. Еще 16 дронов ВСУ сбили над акваторией Азовского морей и 14 - над Кубанью.

«Девять беспилотников уничтожили над Белгородской областью, три - над акваторией Чёрного моря. По два украинских БПЛА сбили над Калужской, Кировской и Курской областями, один — над республикой Марий Эл», - говорится в сообщении.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в результате взрыва беспилотника в городе Грайворон пострадала мирная жительница, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».