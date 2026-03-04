Силы ПВО за восемь часов сбили над Россией 76 украинских дронов
Российские средства ПВО в период с 8:00 до 16:00 мск 4 марта сбили 76 украинских беспилотников. Об этом со ссылкой на Минобороны сообщает RT.
В ведомстве отметили, что наибольшее количество беспилотников было уничтожено над республикой Крым - 27 БПЛА. Еще 16 дронов ВСУ сбили над акваторией Азовского морей и 14 - над Кубанью.
«Девять беспилотников уничтожили над Белгородской областью, три - над акваторией Чёрного моря. По два украинских БПЛА сбили над Калужской, Кировской и Курской областями, один — над республикой Марий Эл», - говорится в сообщении.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в результате взрыва беспилотника в городе Грайворон пострадала мирная жительница, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Силы ПВО за восемь часов сбили над Россией 76 украинских дронов
- Круговая порука: Бороться с поджогами от подростков призвали «по-советски»
- Турция заявила о возможном ответе после падения ракеты на территории страны
- Минкульт отказал в показе фильма «Нюрнберг» с Расселом Кроу и Рами Малеком в России
- Путин призвал полицию активно реагировать на рост подростковой преступности
- «Работают» онлайн: Почему в России рекордно снизилось число заключенных
- Учителя поддержали олимпиады для учеников колледжей
- Собянин: В Москве сократят 15% чиновников
- «Счастливые» и «Отмороженные»: Какие сериалы посмотреть в марте
- Колокольцев заявил об огромной текучке кадров в МВД РФ