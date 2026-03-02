Региональному телеканалу может не хватать средств для производства сериала высокого качества, а также своей аудитории для продвижения, однако он может выступить как продюсер и прийти потом с готовым предложением к федеральному телеканалу. Об этом НСН рассказал глава Ассоциации «Интернет видео» Алексей Бырдин.

Региональные телеканалы при поддержке местных властей способны самостоятельно производить сериалы и в перспективе выводить их на федеральный уровень, рассказала генеральный продюсер и сооснователь кинокомпании "Триикс медиа" Инесса Юрченко в беседе с ТАСС. Бырдин раскрыл, какие сложности сегодня есть у региональных телеканалов в вопросе производства сериалов.

«Главный барьер сейчас в производстве сериалов – это деньги. Насколько я понимаю, бюджет сериала из 8-10 серий - это несколько сотен миллионов рублей. Если у канала есть деньги, то никто его не сможет остановить. Если мы говорим про сериалы, на которые можно привлечь большую аудиторию по рекламной модели, в которой у нас работает большинство федеральных телеканалов, либо на которых можно заработать по платной подписке, то у регионального телеканала может не хватить собственной аудитории. С другой стороны, ничто не мешает региональному телеканалу выступить в роли продюсерского центра, и после того, как он произведет сериал, предложить его для эфирного показа кому-то из федеральной двадцатки в расчете на гораздо большую аудиторию, параллельно показывая его у себя», - рассказал он.