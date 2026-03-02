«Сотни миллионов рублей»: Региональному ТВ предложили снимать сериалы
Алексей Бырдин заявил НСН, что не видит особых препятствий для региональных телеканалов в том, чтобы выйти со своими сериальными проектами на федеральный уровень.
Региональному телеканалу может не хватать средств для производства сериала высокого качества, а также своей аудитории для продвижения, однако он может выступить как продюсер и прийти потом с готовым предложением к федеральному телеканалу. Об этом НСН рассказал глава Ассоциации «Интернет видео» Алексей Бырдин.
Региональные телеканалы при поддержке местных властей способны самостоятельно производить сериалы и в перспективе выводить их на федеральный уровень, рассказала генеральный продюсер и сооснователь кинокомпании "Триикс медиа" Инесса Юрченко в беседе с ТАСС. Бырдин раскрыл, какие сложности сегодня есть у региональных телеканалов в вопросе производства сериалов.
«Главный барьер сейчас в производстве сериалов – это деньги. Насколько я понимаю, бюджет сериала из 8-10 серий - это несколько сотен миллионов рублей. Если у канала есть деньги, то никто его не сможет остановить. Если мы говорим про сериалы, на которые можно привлечь большую аудиторию по рекламной модели, в которой у нас работает большинство федеральных телеканалов, либо на которых можно заработать по платной подписке, то у регионального телеканала может не хватить собственной аудитории. С другой стороны, ничто не мешает региональному телеканалу выступить в роли продюсерского центра, и после того, как он произведет сериал, предложить его для эфирного показа кому-то из федеральной двадцатки в расчете на гораздо большую аудиторию, параллельно показывая его у себя», - рассказал он.
По его словам, нет разницы, какой телеканал произвел контент, главное, какого он качества.
«Люди, которые смотрят федеральные каналы, и те люди, которые смотрят сериалы в онлайн-кинотеатрах, за последние годы привыкли к довольно высокому параметру production value, то есть тому, насколько дорого и качественно снят сериал. В этом смысле нет никаких барьеров в вопросе, где контент произведен. Если он достаточно качественный, то он может быть востребован аудиторией того медиа, к которому с этим предложением придут продюсеры. Я вижу здесь только высокую конкуренцию, которую сложно преодолеть» - отметил он.
Говоря о стоимости производства контента, собеседник НСН выразил мнение, что в текущих реалиях в Москве сериал может быть снять по цене столько же, сколько в регионах.
«С учетом того, как активно Москва инвестирует в инфраструктуру креативной экономики, в том числе строит кинокластеры, то я не удивлюсь, что в Москве сейчас производить контент не дороже, чем в регионах. То есть, собственного уровня локаций, подходящего оборудования в регионах может просто не быть». – подытожил Бырдин.
Ранее стало известно, что в новом российском сериале «Красная Шамбала» объем контента, созданного с помощью генеративных технологий, впервые превысит 70 минут, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
