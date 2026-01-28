Глава киберагентства США загружал документы в ChatGPT
Исполняющий обязанности директора Агентства по кибербезопасности и защите инфраструктуры США летом 2025 года загрузил служебные документы в сервис ChatGPT, что привело к запуску внутренних процедур кибербезопасности и проверке на уровне Министерства внутренней безопасности США. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на источники.
Речь идет о Мадху Готтумуккале, который, по данным собеседников издания, загрузил в чат-бот материалы, связанные с контрактами агентства. Документы были помечены грифом For Official Use Only («Только для служебного пользования») и не являлись засекреченными, однако относились к категории чувствительных и не предназначенных для публичного распространения.
После выявления инцидента руководство Министерства внутренней безопасности инициировало внутреннюю проверку для оценки возможного ущерба. Срабатывание систем безопасности произошло автоматически после обнаружения факта загрузки служебных материалов во внешний сервис.
В самом агентстве заявили, что использование ChatGPT было согласовано заранее и носило временный и ограниченный характер. Директор по связям с общественностью CISA Марси Маккарти сообщила, что последний раз Готтумуккала обращался к сервису в середине июля 2025 года в рамках временного исключения из действующих правил, передает «Радиоточка НСН».
