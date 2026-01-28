Глава киберагентства США загружал документы в ChatGPT

Исполняющий обязанности директора Агентства по кибербезопасности и защите инфраструктуры США летом 2025 года загрузил служебные документы в сервис ChatGPT, что привело к запуску внутренних процедур кибербезопасности и проверке на уровне Министерства внутренней безопасности США. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на источники.

Речь идет о Мадху Готтумуккале, который, по данным собеседников издания, загрузил в чат-бот материалы, связанные с контрактами агентства. Документы были помечены грифом For Official Use Only («Только для служебного пользования») и не являлись засекреченными, однако относились к категории чувствительных и не предназначенных для публичного распространения.