Рубио назвал территориальный вопрос главным препятствием по Украине

Переговоры по урегулированию конфликта на Украине пока не привели к решению территориального вопроса. Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио, выступая на слушаниях в комитете Сената по международным отношениям.

По его словам, именно территориальный аспект остается ключевой нерешенной темой в рамках переговорного процесса. Рубио отметил, что этот вопрос по-прежнему требует согласования позиций сторон.