Рубио назвал территориальный вопрос главным препятствием по Украине

Переговоры по урегулированию конфликта на Украине пока не привели к решению территориального вопроса. Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио, выступая на слушаниях в комитете Сената по международным отношениям.

По его словам, именно территориальный аспект остается ключевой нерешенной темой в рамках переговорного процесса. Рубио отметил, что этот вопрос по-прежнему требует согласования позиций сторон.

Рубио рассказал о роли США и Европы в гарантиях безопасности Украины

Госсекретарь также сообщил, что Соединенные Штаты ведут активную работу, направленную на сближение подходов России и Украины по территориальной проблематике.

Он подчеркнул, что американская сторона пытается определить, возможно ли выработать точки соприкосновения и согласовать взгляды обеих сторон по данному вопросу, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Максим Гучек
