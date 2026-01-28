Рубио назвал территориальный вопрос главным препятствием по Украине
Переговоры по урегулированию конфликта на Украине пока не привели к решению территориального вопроса. Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио, выступая на слушаниях в комитете Сената по международным отношениям.
По его словам, именно территориальный аспект остается ключевой нерешенной темой в рамках переговорного процесса. Рубио отметил, что этот вопрос по-прежнему требует согласования позиций сторон.
Госсекретарь также сообщил, что Соединенные Штаты ведут активную работу, направленную на сближение подходов России и Украины по территориальной проблематике.
Он подчеркнул, что американская сторона пытается определить, возможно ли выработать точки соприкосновения и согласовать взгляды обеих сторон по данному вопросу, передает «Радиоточка НСН».
