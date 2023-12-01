Учительница посоветовала сериал «Слово пацана» для изучения эпохи перестройки

Ранее детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец обратилась в Роскомнадзор с просьбой организовать проверку сериала «Слово пацана» на соответствие традиционным ценностям. Драпеко отметила, что дело в оценке непростого периода в истории страны.

Если в сериале «Слово пацана» дана трезвая оценка событиям 1980-х годов, запрещать его не нужно, заявила первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко «Радиоточке НСН». Она подчеркнула, что авторы должны показать тот период временем предательства и раскола, угрожающим единству страны.

