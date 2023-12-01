Учительница посоветовала сериал «Слово пацана» для изучения эпохи перестройки

Сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» будет полезен для молодежи и поможет изучить особенности эпохи перестройки, заявила заместитель директора по воспитательной работе школы №21 города Шахты Ростовской области, учительница английского языка Алла Демехина, передает «Лента.ру».

По ее словам, в фильме очень подробно и правдоподобно показаны семейные отношения, а также реалии того периода. Она посоветовала молодежи не идеализировать эпоху перестройки, так как никто бы не хотел вернуться туда.

«Всплеск детской преступности!»: Волынец обвинила сериал «Слово пацана» в беспорядках

Ранее детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец обратилась в Роскомнадзор с просьбой организовать проверку сериала «Слово пацана» на соответствие традиционным ценностям. Драпеко отметила, что дело в оценке непростого периода в истории страны.

Если в сериале «Слово пацана» дана трезвая оценка событиям 1980-х годов, запрещать его не нужно, заявила первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко «Радиоточке НСН». Она подчеркнула, что авторы должны показать тот период временем предательства и раскола, угрожающим единству страны.

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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