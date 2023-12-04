В Дагестане опровергли связь между дракой школьниц и сериалом «Слово пацана»

По словам подростков, они никогда не видели его, а избиение связано с личной неприязнью.

Ранее в интернете появилось видео избиения школьницы. Две девушки повалили ее на землю и били руками и ногами. Как оказалось, у них давний конфликт с потерпевшей. Это избиение не первое.

Ранее правоохранительные органы не подтвердили информацию о взаимосвязи убийства 15-летнего подростка в Иркутске с сериалом «Слово пацана. Кровь на асфальте», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

