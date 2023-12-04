В Дагестане опровергли связь между дракой школьниц и сериалом «Слово пацана»
В Дагестане девочки, избившие 13-летнюю школьницу, отрицают, что драка связана с популярным сериалом «Слово пацана», сообщает телеканал «360» со ссылкой на МВД республики.
По словам подростков, они никогда не видели его, а избиение связано с личной неприязнью.
Ранее в интернете появилось видео избиения школьницы. Две девушки повалили ее на землю и били руками и ногами. Как оказалось, у них давний конфликт с потерпевшей. Это избиение не первое.
Ранее правоохранительные органы не подтвердили информацию о взаимосвязи убийства 15-летнего подростка в Иркутске с сериалом «Слово пацана. Кровь на асфальте», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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