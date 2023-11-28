Мизулина пообещала посмотреть нашумевший сериал «Слово пацана»
Глава лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сказала, что не смотрела нашумевший сериал «Слово пацана», но обещала ознакомиться с кинолентой.
По ее словам, к ней не обращались с жалобами на сериал, а многие подписчики наоборот поддерживают сериал и называют его поучительным.
Ранее детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец обратилась в Роскомнадзор с просьбой организовать проверку сериала «Слово пацана» на соответствие традиционным ценностям.
Позже сценарист сериалов «Бригада», «Дальнобойщики», режиссер вышедшего недавно фильма «1993» Александр Велединский в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что сериал «Слово пацана» отражает реальность Казани 1980-х годов, картина снята правдиво и с любовью к людям.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru