Возлюбленная Киану Ривза опровергла слухи о тайной свадьбе с актером
Возлюбленная актёра Киану Ривза американская художница Александра Грант в своих соцсетях заявила, что информация об их тайной свадьбе - это фейк.
О том, что пара тайно узаконила свои отношения, написал портал Radar Online. Грант поблагодарила всех за поздравления, которые получила после этого сообщения, уточнив, что они с Ривзом всё же не являются супругами.
«Хорошие новости сейчас, конечно же, очень нужны, но это всё же фейк. Так что будьте осторожны», - написала художница.
Ранее певица Дуа Липа в интервью Vogue подтвердила, что помолвлена с актёром Каллумом Тёрнером, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
