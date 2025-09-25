Возлюбленная Киану Ривза опровергла слухи о тайной свадьбе с актером

О том, что пара тайно узаконила свои отношения, написал портал Radar Online. Грант поблагодарила всех за поздравления, которые получила после этого сообщения, уточнив, что они с Ривзом всё же не являются супругами.

«Хорошие новости сейчас, конечно же, очень нужны, но это всё же фейк. Так что будьте осторожны», - написала художница.

Ранее певица Дуа Липа в интервью Vogue подтвердила, что помолвлена с актёром Каллумом Тёрнером, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».