Белый дом заявил об «открытых и искренних» отношениях Трампа с Путиным и Си

Президент США Дональд Трамп поддерживает открытые, честные и доверительные отношения с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт на брифинге для журналистов.

По ее словам, американский лидер неоднократно общался с руководителями России и Китая с момента вступления в должность около года назад.