Белый дом заявил об «открытых и искренних» отношениях Трампа с Путиным и Си
Президент США Дональд Трамп поддерживает открытые, честные и доверительные отношения с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт на брифинге для журналистов.
По ее словам, американский лидер неоднократно общался с руководителями России и Китая с момента вступления в должность около года назад.
В администрации США считают, что сложившиеся личные контакты между лидерами сохранятся и в дальнейшем.
Левитт подчеркнула, что Белый дом рассматривает эти отношения как устойчивые и рабочие, отметив их значение для международных контактов Вашингтона, передает «Радиоточка НСН».
