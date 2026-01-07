Белый дом заявил об «открытых и искренних» отношениях Трампа с Путиным и Си

Президент США Дональд Трамп поддерживает открытые, честные и доверительные отношения с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт на брифинге для журналистов.

По ее словам, американский лидер неоднократно общался с руководителями России и Китая с момента вступления в должность около года назад.

Белый дом сообщил о «позитивном разговоре» Трампа с Путиным по Украине

В администрации США считают, что сложившиеся личные контакты между лидерами сохранятся и в дальнейшем.

Левитт подчеркнула, что Белый дом рассматривает эти отношения как устойчивые и рабочие, отметив их значение для международных контактов Вашингтона, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС / Alex Brandon / AP
