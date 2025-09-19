Моника Беллуччи и Тим Бёртон объявили о расставании
Итальянская актриса Моника Беллуччи и американский режиссёр Тим Бертон решили расстаться. Об этом со ссылкой на их совместное заявление сообщает агентство ANSA.
О том, что они являются парой, Беллуччи и Бёртон подтвердили в 2023 году, пишет RT.
«Моника Беллуччи и Тим Бёртон решили расстаться - с огромным уважением и взаимной симпатией к друг другу», - говорится в заявлении.
Ранее в СМИ появилась информация, что голливудский актёр Киану Ривз сыграл тайную свадьбу со своей возлюбленной, художницей Александрой Грант, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
