Моника Беллуччи и Тим Бёртон объявили о расставании

Итальянская актриса Моника Беллуччи и американский режиссёр Тим Бертон решили расстаться. Об этом со ссылкой на их совместное заявление сообщает агентство ANSA.

О том, что они являются парой, Беллуччи и Бёртон подтвердили в 2023 году, пишет RT.

«Моника Беллуччи и Тим Бёртон решили расстаться - с огромным уважением и взаимной симпатией к друг другу», - говорится в заявлении.

ФОТО: ТАСС
