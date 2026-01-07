Белый дом заявил о необходимости большего контроля США в Арктике
США недостаточно нынешнего уровня присутствия в Арктике, а интерес к Гренландии связан с необходимостью усилить контроль над регионом. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, комментируя обсуждения вокруг возможного расширения роли США на арктическом направлении.
По ее словам, Вашингтон рассматривает Арктику как стратегически важный регион и считает необходимым не допустить усиления активности противников США. Левитт отметила, что усиление контроля может дать Соединенным Штатам и ряд дополнительных преимуществ, не уточнив их.
Ранее американские СМИ сообщали, что одной из целей администрации США является возможный выкуп Гренландии у Дании. На этом фоне представители Вашингтона заверяли европейских партнеров в отсутствии планов военного вторжения на остров.
Интерес США к Гренландии активизировался в конце 2025 года после назначения спецпосланника по острову. Эти заявления вызвали резкую реакцию в Дании и Гренландии, где предупредили о недопустимости посягательств на территориальную целостность и призвали США к уважению суверенитета, передает «Радиоточка НСН».
