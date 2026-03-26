На вопрос, насколько актуально сегодня переосмысление советской сказки «Старик Хоттабыч», Исаев ответил, что киноделам сегодня проще взять что-то уже немного забытое, чем создавать новое.



«Берутся старые бренды, которые более-менее известны взрослой аудитории, и делается их переосмысление, новые версии. Придумать что-то новое очень сложно, намного легче взять то, что уже есть, пусть даже и забытое», — добавил Исаев.

В пятерке самых успешных по кассовым сборам фильмов 2026 года в российском прокате на сегодняшний день четыре отечественных сказки: «Чебурашка 2», «Простоквашино», «Буратино» и «Сказка о царе Салтане», а также американский эротический триллер «Горничная», напоминает «Радиоточка НСН».



Ранее председатель Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Алексей Воронков заявил НСН, что мощный старт в прокате фильма «Домовенок Кузя 2» связан с удачной датой выхода и успехом первой части франшизы.

