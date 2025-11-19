В Польше двум гражданам Украины предъявили обвинения в подрыве железной дороги

Польская прокуратура выдвинула официальные обвинения двум гражданам Украины по делу о взрыве на железнодорожных путях. Об этом сообщил пресс-секретарь национального прокурора Пшемыслав Новак, отметив, что следствие располагает доказательствами, указывающими на их причастность к организации теракта.

По данным Polskie Radio 24, постановление о предъявлении обвинений было подписано после анализа собранных материалов, отмечает RT.

Туск: Железную дорогу в Польше взорвали сотрудничавшие с РФ украинцы

Новак подчеркнул, что обвиняемым может грозить пожизненное заключение, если их вина будет установлена судом.

Прокурор также подтвердил, что в рамках расследования были задержаны другие лица. Им подозрения не предъявлены, и, по словам Новака, эти люди не считаются непосредственными исполнителями взрыва, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / dpa
ТЕГИ:УкраинаПольша

Горячие новости

Все новости

партнеры