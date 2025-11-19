Новак заявил о снижении цен на топливо

В России фиксируется снижение оптовых цен на топливо. Как пишет RT, об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

Как в Европе: Зачем Минфин предложил разбавлять бензин спиртом

По его словам, это произошло за счёт действующего запрета на экспорт нефтепродуктов и сезонного снижения спроса.

«В-третьих, предприятия вышли из ремонтов, увеличивается производство. Ситуация стабильная», — заключил он.

Ранее лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил установить в стране временный мораторий на повышение цен на бензин, сообщает «Свободная пресса».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:ТопливоБензинЦены На БензинАлександр Новак

Горячие новости

Все новости

партнеры