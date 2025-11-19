Новак заявил о снижении цен на топливо
19 ноября 202518:49
В России фиксируется снижение оптовых цен на топливо. Как пишет RT, об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
По его словам, это произошло за счёт действующего запрета на экспорт нефтепродуктов и сезонного снижения спроса.
«В-третьих, предприятия вышли из ремонтов, увеличивается производство. Ситуация стабильная», — заключил он.
Ранее лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил установить в стране временный мораторий на повышение цен на бензин, сообщает «Свободная пресса».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Умер заслуженный артист России Сергей Десницкий
- Сборная России опустилась на 33-е место в рейтинге ФИФА
- Новак заявил о снижении цен на топливо
- «Ничего общего с наукой!»: Почетный полярник об экспедиции Конюхова в Антарктиду
- США и Великобритания расширили санкционные списки против России
- Россиянам рассказали об опасности безалкогольных вина и пива
- Новогодняя атмосфера не поможет торговым центрам поднять посещаемость
- Восемь маньяков и Хабенский: Быков посоветовал, как смотреть «Метод 3»
- «Муравейник вместо детсада!»: Соседи «Снежкома» просят спасти их от коллапса
- В Москве стартует церемония вручения премии «Все Цвета Джаза»
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru