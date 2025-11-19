«Все хорошо»: Путин заявил, что прошел ежегодное медицинское обследование

Президент РФ Владимир Путин заявил, что прошёл ежегодное медобследование. Об этом сообщает РИА Новости.

Китай потребовал удалить видео беседы Путина и Си о жизни до 150 лет

В ходе посещения выставки, посвящённой искусственному интеллекту, он рассказал, провёл в клинике «почти двое суток с ночевкой».

«Пришёл туда во второй половине дня и ушёл на следующий день. Слава богу, все хорошо», - заключил глава государства.

Ранее Путин признался, что верит в способность современной медицины значительно продлить жизнь, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Кристина Кормилицына
