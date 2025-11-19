Умер заслуженный артист России Сергей Десницкий
Заслуженный артист России, актер и режиссер Сергей Десницкий скончался на 85-м году жизни. О его смерти сообщили в пресс-службе МХТ имени Чехова, отметив, что артист ушел из жизни прошлой ночью.
Десницкий был выпускником Школы-студии МХАТ 1962 года и в начале творческого пути работал в театре «Современник». Спустя два года он присоединился к труппе МХАТ, где служил почти полвека, сыграв около ста ролей. Актер был известен множеством образов в постановках по произведениям Чехова, а также сотрудничеством с режиссерами Борисом Ливановым и Олегом Ефремовым, у которых неоднократно выступал ассистентом, отмечает RT.
В 1999 году Десницкий возглавил Мемориальный Чеховский театр в Мелихове. После ухода из труппы МХТ в 2017 году он сосредоточился на режиссуре и литературе, выпустив мемуарную книгу и роман, а также поставив спектакли в МХАТе имени Горького, включая работы по переписке Чехова и Книппер и восстановление «Трех сестер» Немировича-Данченко.
В МХТ выразили соболезнования семье и коллегам артиста. О времени и месте прощания с Сергеем Десницким будет объявлено позднее, передает «Радиоточка НСН».
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru