В Белгородской области при атаке украинских дронов ранен мирный житель

Мирный житель получил ранения в поселке Красная Яруга Белгородской области после удара украинского FPV-дрона по грузовому автомобилю. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков, уточнив, что пострадавший самостоятельно обратился в местную больницу, где у него выявили закрытую черепно-мозговую травму. Медики оказали помощь, и дальнейшее лечение мужчина будет проходить амбулаторно.

По словам главы региона, в результате атаки повреждена кабина грузовика и фасад находившегося рядом коммерческого объекта. Еще один беспилотник сдетонировал на дороге, не причинив вреда людям.

Восемь населенных пунктов Белгородской области подверглись атаке дронов ВСУ

Гладков сообщил и о других повреждениях, зафиксированных в ряде населенных пунктов области. В Грайворонском округе пострадали инфраструктурные объекты и частные дома в селах Головчино, Глотово и Новостроевка-Первая. Разрушения затронули два объекта инфраструктуры, а также окна и кровли трех домов.

Атаки также пришлись на Белгородский, Борисовский и Валуйский округа. В селах Ясные Зори, Никольское и Отрадное повреждены фасад дома, микроавтобус и один из объектов инфраструктуры. В Борисовском округе дрон пробил крышу и выбил стекла частного дома в селе Байцуры. В Валуйском округе в селе Долгое взрыв беспилотника привел к разрушению остекления жилого дома и хозяйственной постройки. В селе Казинка, по данным губернатора, дрон сдетонировал рядом с домовладением, передает «Радиоточка НСН».

Фото: t.me/vvgladkov
