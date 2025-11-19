В Белгородской области при атаке украинских дронов ранен мирный житель
Мирный житель получил ранения в поселке Красная Яруга Белгородской области после удара украинского FPV-дрона по грузовому автомобилю. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков, уточнив, что пострадавший самостоятельно обратился в местную больницу, где у него выявили закрытую черепно-мозговую травму. Медики оказали помощь, и дальнейшее лечение мужчина будет проходить амбулаторно.
По словам главы региона, в результате атаки повреждена кабина грузовика и фасад находившегося рядом коммерческого объекта. Еще один беспилотник сдетонировал на дороге, не причинив вреда людям.
Гладков сообщил и о других повреждениях, зафиксированных в ряде населенных пунктов области. В Грайворонском округе пострадали инфраструктурные объекты и частные дома в селах Головчино, Глотово и Новостроевка-Первая. Разрушения затронули два объекта инфраструктуры, а также окна и кровли трех домов.
Атаки также пришлись на Белгородский, Борисовский и Валуйский округа. В селах Ясные Зори, Никольское и Отрадное повреждены фасад дома, микроавтобус и один из объектов инфраструктуры. В Борисовском округе дрон пробил крышу и выбил стекла частного дома в селе Байцуры. В Валуйском округе в селе Долгое взрыв беспилотника привел к разрушению остекления жилого дома и хозяйственной постройки. В селе Казинка, по данным губернатора, дрон сдетонировал рядом с домовладением, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Белгородской области при атаке украинских дронов ранен мирный житель
- Юбилейный концерт Алексея Козлова стал «Мероприятием года» премии «Все Цвета Джаза»
- На премии «Все Цвета Джаза» объявили лучшую площадку 2025 года
- В Польше двум гражданам Украины предъявили обвинения в подрыве железной дороги
- «Существует вопреки!»: Катя Гордон назвала джаз революционной музыкой
- На премии «Все Цвета Джаза» назвали лучший фестиваль 2025 года
- Умер заслуженный артист России Сергей Десницкий
- «Все хорошо»: Путин заявил, что прошел ежегодное медицинское обследование
- Сборная России опустилась на 33-е место в рейтинге ФИФА
- Новак заявил о снижении цен на топливо
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru