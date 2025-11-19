В Белгородской области при атаке украинских дронов ранен мирный житель

Мирный житель получил ранения в поселке Красная Яруга Белгородской области после удара украинского FPV-дрона по грузовому автомобилю. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков, уточнив, что пострадавший самостоятельно обратился в местную больницу, где у него выявили закрытую черепно-мозговую травму. Медики оказали помощь, и дальнейшее лечение мужчина будет проходить амбулаторно.

По словам главы региона, в результате атаки повреждена кабина грузовика и фасад находившегося рядом коммерческого объекта. Еще один беспилотник сдетонировал на дороге, не причинив вреда людям.