Юбилейный концерт Алексея Козлова стал «Мероприятием года» премии «Все Цвета Джаза»

МИД РФ не получал от США информации о соглашениях по Украине С 1 января 2026 года пенсии в России проиндексируют на 7,6% В Госдуме заявили, что отечественные видеоплатформы полностью вытеснят YouTube в обозримом будущем Человекоподобный робот, разработанный «Сбером», станцевал перед Путиным Катя Гордон назвала джаз революционной музыкой