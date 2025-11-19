Юбилейный концерт Алексея Козлова стал «Мероприятием года» премии «Все Цвета Джаза»

 


Праздничный концерт в честь 90-летия основателя отечественного джаз-рока и легендарного ансамбля «Арсенал» Алексея Козлова получил награду премии «Все Цвета Джаза» в номинации «Мероприятие года». Алексей Семёнович присутствовал в зале, передаёт корреспондент НСН.

Концерт состоялся 17 октября в Москве. Вместе с легендарным коллективом, которому уже 51 год, на сцену Клуба Козлова вышла Анна Королева – преемница создателя и бэнд-лидера «Арсенала», которую Алексей Козлов выбрал сам.

За полвека жизни «Арсенал» познал творческие и кадровые трансформации, был экспериментальной платформой для новых стилей, выезжал за границу, выступал на ТВ, становился лауреатом зарубежных джаз-фестивалей, собрал мощную дискографию. В праздничный вечер звучало много музыки и добрых слов в адрес юбиляра.

Церемония награждения XI премии «Все Цвета Джаза» проходит в Москве в театре «ОДЕОН». Организатором события выступает Радио JAZZ.

ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
