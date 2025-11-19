Юбилейный концерт Алексея Козлова стал «Мероприятием года» премии «Все Цвета Джаза»
Праздничный концерт в честь 90-летия основателя отечественного джаз-рока и легендарного ансамбля «Арсенал» Алексея Козлова получил награду премии «Все Цвета Джаза» в номинации «Мероприятие года». Алексей Семёнович присутствовал в зале, передаёт корреспондент НСН.
Концерт состоялся 17 октября в Москве. Вместе с легендарным коллективом, которому уже 51 год, на сцену Клуба Козлова вышла Анна Королева – преемница создателя и бэнд-лидера «Арсенала», которую Алексей Козлов выбрал сам.
За полвека жизни «Арсенал» познал творческие и кадровые трансформации, был экспериментальной платформой для новых стилей, выезжал за границу, выступал на ТВ, становился лауреатом зарубежных джаз-фестивалей, собрал мощную дискографию. В праздничный вечер звучало много музыки и добрых слов в адрес юбиляра.
Церемония награждения XI премии «Все Цвета Джаза» проходит в Москве в театре «ОДЕОН». Организатором события выступает Радио JAZZ.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Белгородской области при атаке украинских дронов ранен мирный житель
- Юбилейный концерт Алексея Козлова стал «Мероприятием года» премии «Все Цвета Джаза»
- На премии «Все Цвета Джаза» объявили лучшую площадку 2025 года
- В Польше двум гражданам Украины предъявили обвинения в подрыве железной дороги
- «Существует вопреки!»: Катя Гордон назвала джаз революционной музыкой
- На премии «Все Цвета Джаза» назвали лучший фестиваль 2025 года
- Умер заслуженный артист России Сергей Десницкий
- «Все хорошо»: Путин заявил, что прошел ежегодное медицинское обследование
- Сборная России опустилась на 33-е место в рейтинге ФИФА
- Новак заявил о снижении цен на топливо
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru