На премии «Все Цвета Джаза» назвали лучший фестиваль 2025 года

«Международные дни джаза» в 1982 году основал Владимир Резицкий — руководитель джаз-группы «Архангельск», который с начала 1970-х продвигал современное искусство в родном городе. В программу фестиваля с самого начала был, помимо концертов, включён широкий спектр творческих событий.

Церемония награждения XI премии «Все Цвета Джаза» проходит в Москве в театре «ОДЕОН». Организатором события выступает Радио JAZZ.

В прошлом году в рамках премии певец Денис Клявер вручал награду победителю в номинации «Фестиваль года». К награде были торжественно представлены организаторы вологодского фестиваля «Блюз на веранде» Екатерина и Виктор Колесовы.

