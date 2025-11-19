На премии «Все Цвета Джаза» назвали лучший фестиваль 2025 года

Фестиваль «Дни джаза в Архангельске» завоевал награду премии «Все Цвета Джаза» в номинации «Фестиваль года».

16–18 октября в Архангельске состоялся фестиваль «Дни джаза». Первый концерт прошел в Камерном зале Поморской филармонии (Кирха), концерты 17 и 18 октября — в Архангельском городском культурном центре (АГКЦ).

«Новаторство вместо фастфуда»: Что ждут звезды от премии «Все Цвета Джаза»

«Международные дни джаза» в 1982 году основал Владимир Резицкий — руководитель джаз-группы «Архангельск», который с начала 1970-х продвигал современное искусство в родном городе. В программу фестиваля с самого начала был, помимо концертов, включён широкий спектр творческих событий.

Церемония награждения XI премии «Все Цвета Джаза» проходит в Москве в театре «ОДЕОН». Организатором события выступает Радио JAZZ.

В прошлом году в рамках премии певец Денис Клявер вручал награду победителю в номинации «Фестиваль года». К награде были торжественно представлены организаторы вологодского фестиваля «Блюз на веранде» Екатерина и Виктор Колесовы.

ФОТО: НСН / Дарья Казакова
