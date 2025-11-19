Сборная России опустилась на 33-е место в рейтинге ФИФА

Первое место в рейтинге сохранила сборная Испания (1877,18). Также на своих местах остались национальные команды Аргентины (1873,33), Франции (1870) и Англии (1834,12).

Далее в ТОП-10 идут Бразилия (1760,46), сместившая с Португалию на шестую позицию (1760,38), а Нидерланды - на седьмую(1756,27). Бельгия сохранила восьмое место (1730,71), Германия поднялась на девятое (1724,15), а Хорватия замкнула десятку лучших (1716,88).

Ранее российская сборная по футболу уступила в товарищеском матче команде Чили со счетом 2:0, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

