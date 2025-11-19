Сборная России опустилась на 33-е место в рейтинге ФИФА
Сборная России потеряла три позиции в рейтинге Международной федерации футбола (FIFA). Согласно обновлённому списку, подопечные Валерия Карпина опустились с 30-го на 33-е место, с результатом 1524,52 балла в ноябре против 1530,95 балла в октябре.
Первое место в рейтинге сохранила сборная Испания (1877,18). Также на своих местах остались национальные команды Аргентины (1873,33), Франции (1870) и Англии (1834,12).
Далее в ТОП-10 идут Бразилия (1760,46), сместившая с Португалию на шестую позицию (1760,38), а Нидерланды - на седьмую(1756,27). Бельгия сохранила восьмое место (1730,71), Германия поднялась на девятое (1724,15), а Хорватия замкнула десятку лучших (1716,88).
Ранее российская сборная по футболу уступила в товарищеском матче команде Чили со счетом 2:0, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Сборная России опустилась на 33-е место в рейтинге ФИФА
- Новак заявил о снижении цен на топливо
- «Ничего общего с наукой!»: Почетный полярник об экспедиции Конюхова в Антарктиду
- США и Великобритания расширили санкционные списки против России
- Россиянам рассказали об опасности безалкогольных вина и пива
- Новогодняя атмосфера не поможет торговым центрам поднять посещаемость
- Восемь маньяков и Хабенский: Быков посоветовал, как смотреть «Метод 3»
- «Муравейник вместо детсада!»: Соседи «Снежкома» просят спасти их от коллапса
- В Москве стартует церемония вручения премии «Все Цвета Джаза»
- Недопуск подростков в табачные магазины назвали бессмысленной мерой
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru