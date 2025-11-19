На премии «Все Цвета Джаза» объявили лучшую площадку 2025 года

Интегративный джазовый центр в Москве получил награду премии «Все Цвета Джаза» в номинации «Площадка года».

В центре проходят репетиции интегративного джаз-бэнда Moonberry Jam, cпециализированные музыкальные занятия и культурные мероприятия для семей, где растут дети с особенностями развития. Также на площадке проходят джазовые концерты, лекции, киноклубы и творческие встречи, посвящённые джазу.

Другими номинантами на премию были Клуб Алексея Козлова в Москве, а также бар ӦӦsel в Нижнем Новгороде.

Церемония награждения XI премии «Все Цвета Джаза» проходит в Москве в театре «ОДЕОН». Организатором события выступает Радио JAZZ.

ФОТО: НСН / Дарья Казакова
