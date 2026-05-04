ОТ РОМКОМА ДО ДОМОВЕНКА



По данным Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино, по итогу апреля рейтинг самых кассовых релизов возглавила экранизация книги Анны Джейн «Твое сердце будет разбито», которую представили в российских кинотеатрах еще 26 марта. В апреле картину посмотрели больше 1,2 миллиона зрителей. Фильм записал на свой счет 601,5 миллиона рублей, при этом общие сборы составили почти 900 миллионов рублей. Потому неудивительно, что в конце второго месяца весны создатели официально объявили о продолжении, которое станет экранизацией второй книги цикла «По осколкам твоего сердца». Пока у продолжения нет даты выхода, сценарий в разработке, но уже известно, что Вероника Журавлева и Даниэль Вегас точно вернутся к своим ролям.

На втором месте разместился зарубежный релиз – «Вот это драма!» с Зендеей и Робертом Паттинсоном. В России фильм был представлен как в дубляже, так и с субтитрами. Суммарные сборы составили 562,1 миллиона рублей. История о том, как один секрет, который всплывает накануне свадьбы, может разрушить либо же укрепить отношения, привлекла в российские кинотеатры 894,5 тысячи зрителей.

«Домовенок Кузя 2», ставший лидером по сборам в марте, в апреле добавил к своей кассе еще 310,7 миллиона рублей, фильм привлек еще 818,9 тысячи зрителей. Это позволило релизу занять третью строчку рейтинга. Суммарно картина, которую представили в кинотеатрах 19 марта, заработала более 879 миллионов рублей. Касса первой части превысила миллиард рублей, однако ее на большом экране представили 19 декабря 2024 года, к новогодним праздникам.