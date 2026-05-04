Кто не рискует: Россияне не отказались от вкладов из-за налогов и снижения ставки
Дмитрий Голубовский заявил НСН, что депозит в крупном банке – это самое надежное средство сохранения денег сегодня.
Налог с процентов на вклады не затрагивает большинство россиян, а самых богатых вкладчиков не беспокоит, уходить в другие инструменты никто не планирует, заявил НСН эксперт по финансовым рынкам, аналитик Дмитрий Голубовский.
По результатам этого года россияне, чей доход по депозитам превысил 160 тыс. рублей, должны будут заплатить налог с процентов, пишут «Известия». Эта база рассчитывается как один млн рублей, умноженный на максимальное значение ключевой на первое число каждого месяца в отчетном году. Голубовский объяснил, кого это затронет.
«Конечно, налог на процент, особенно вместе с прогрессивной ставкой, негативно влияет на популярность депозитов. Однако при этом объем вкладов не снижается, денежная масса у нас продолжает расти. Просто хорошей альтернативы у нас сегодня нет, брать на себя риск в текущей экономической ситуации не хочется. А депозит в надежном банке – это самое надежное средство сохранения денег сегодня. При этом у нас огромное неравенство, богатство распределено неравномерно. У нас есть большие депозиты в крупных банках, держателям которых в принципе все равно на проценты. Сегодня 3% населения у нас владеют от 85 до 92% всех финансовых активов страны. В руках 1% - 45-57% всего национального богатства. Обычные граждане не с такими богатствами никуда от этого способа хранения денег никуда не могут деться», — отметил он.
Он также объяснил, почему вкладам сегодня проигрывают даже облигации.
«Поэтому налог затрагивает верхушку среднего класса. Большую часть населения этот налог не затрагивает, они не получают 160 тысяч рублей в год и больше. Для них депозит – самый выгодный инструмент сегодня. Облигации сегодня дают 14% с копейками. Ставка такая же, как по депозитам, но там нет необлагаемого минимума, поэтому эффективная ставка будет меньше 13%. Это касается и ОФЗ, и корпоративных облигаций. Суть сегодня не в ставке ЦБ, а в том, куда уходить? Просто некуда», — добавил собеседник НСН.
Сберегательная модель поведения у населения создает базис для экономического развития страны, а не замедляет его. Об этом НСН рассказал директор по стратегии в инвестиционной компании «ФИНАМ» Ярослав Кабаков.
Горячие новости
- Аналитик назвал уровень ставки ЦБ для экономического роста
- Врач связала ухудшение зрения у молодежи с контрацепцией и антидепрессантами
- Австрия выслала трех российских дипломатов
- Дипломат назвал Турцию не самым честным посредником для переговоров по Украине
- Кто не рискует: Россияне не отказались от вкладов из-за налогов и снижения ставки
- Иранские военные не пропустили американские корабли в Ормузский пролив
- Мелодрама, ромком и Кузя: Какие фильмы сделали кассу апреля
- ИИ-революция: Когда «Оскар» проиграет в борьбе с нейросетью
- СМИ: Главнокомандующим ВКС РФ назначен генерал-полковник Александр Чайко
- Мурашко заявил, что без ЗОЖ последние 12 лет жизни можно страдать от болезней