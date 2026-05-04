Аналитик назвал уровень ставки ЦБ для экономического роста
Дмитрий Голубовский заявил НСН, что в 2026 году ставка ЦБ вряд ли опустится до 12%.
Когда ставка ЦБ опустится ниже 12%, в стране начнется экономический рост, а деньги можно будет вкладывать не только в депозиты, заявил НСН эксперт по финансовым рынкам, аналитик Дмитрий Голубовский.
По результатам этого года россияне, чей доход по депозитам превысил 160 тыс. рублей, должны будут заплатить налог с процентов, пишут «Известия». Эта база рассчитывается как 1 млн рублей, умноженный на максимальное значение ключевой на первое число каждого месяца в отчетном году. Голубовский объяснил, какие факторы влияют на привлекательность депозитов.
«Депозит – это самый надежный инструмент сегодня, потому что на рынке высокодоходного долга идут дефолты. «Уральская сталь» избежала дефолта по облигациям на 10 миллиардов в прошлом году, а это крупнейшая организация. У нас застройщик «Самолет» фактически обратился за помощью к правительству. Корпоративный сектор у нас сегодня чувствует себя не очень уверенно. Это риски. Что делать? Покупать недвижимость? Остатки среднего класса в стране и так скупили все студии и однокомнатные квартиры. А покупать элитную недвижимость сегодня для инвестиций не так уж выгодно, коммерческая недвижимость тоже невыгодна», — пояснил он.
По его словам, в этом году «перехода» от депозитов ждать не стоит.
«Ставка ЦБ будет снижаться дальше, но все будут сидеть в депозитах. Когда ставка опустится ниже 12%, в стране начнется снова экономический рост. Это многолетняя практика. Тогда по депозитам ставки будут 10%, тогда деньги пойдут на фондовый рынок, начнется рост недвижимости. В этом году такого сценария не ждем», — заключил собеседник НСН.
Не исключено, что к концу 2026 года ключевая ставка будет на уровне 10%, при этом важно, чтобы она обеспечивала стабильное поступательное развитие экономики, заявил НСН зампред комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов.
Горячие новости
- Ведущий НАШЕго Радио сыграл в спектакле об уральской группе «Каталог»
- ВОЗ не видит рисков для распространения хантавируса
- Аналитик назвал уровень ставки ЦБ для экономического роста
- Врач связала ухудшение зрения у молодежи с контрацепцией и антидепрессантами
- Австрия выслала трех российских дипломатов
- Дипломат назвал Турцию не самым честным посредником для переговоров по Украине
- Кто не рискует: Россияне не отказались от вкладов из-за налогов и снижения ставки
- Иранские военные не пропустили американские корабли в Ормузский пролив
- Мелодрама, ромком и Кузя: Какие фильмы сделали кассу апреля
- ИИ-революция: Когда «Оскар» проиграет в борьбе с нейросетью