Аналитик назвал уровень ставки ЦБ для экономического роста

Дмитрий Голубовский заявил НСН, что в 2026 году ставка ЦБ вряд ли опустится до 12%. 

Когда ставка ЦБ опустится ниже 12%, в стране начнется экономический рост, а деньги можно будет вкладывать не только в депозиты, заявил НСН эксперт по финансовым рынкам, аналитик Дмитрий Голубовский.

По результатам этого года россияне, чей доход по депозитам превысил 160 тыс. рублей, должны будут заплатить налог с процентов, пишут «Известия». Эта база рассчитывается как 1 млн рублей, умноженный на максимальное значение ключевой на первое число каждого месяца в отчетном году. Голубовский объяснил, какие факторы влияют на привлекательность депозитов.

«Депозит – это самый надежный инструмент сегодня, потому что на рынке высокодоходного долга идут дефолты. «Уральская сталь» избежала дефолта по облигациям на 10 миллиардов в прошлом году, а это крупнейшая организация. У нас застройщик «Самолет» фактически обратился за помощью к правительству. Корпоративный сектор у нас сегодня чувствует себя не очень уверенно. Это риски. Что делать? Покупать недвижимость? Остатки среднего класса в стране и так скупили все студии и однокомнатные квартиры. А покупать элитную недвижимость сегодня для инвестиций не так уж выгодно, коммерческая недвижимость тоже невыгодна», — пояснил он.

По его словам, в этом году «перехода» от депозитов ждать не стоит.

«Ставка ЦБ будет снижаться дальше, но все будут сидеть в депозитах. Когда ставка опустится ниже 12%, в стране начнется снова экономический рост. Это многолетняя практика. Тогда по депозитам ставки будут 10%, тогда деньги пойдут на фондовый рынок, начнется рост недвижимости. В этом году такого сценария не ждем», — заключил собеседник НСН.

Не исключено, что к концу 2026 года ключевая ставка будет на уровне 10%, при этом важно, чтобы она обеспечивала стабильное поступательное развитие экономики, заявил НСН зампред комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов.

ФОТО: Екатерина Галайда, НСН
