Врач связала ухудшение зрения у молодежи с контрацепцией и антидепрессантами
Проблемы с глазами вызывают не только гаджеты, заявила НСН Татьяна Шилова.
Молодое поколение сажает зрение из-за недосыпа, аллергий, окружающей среды и медицинских препаратов, в том числе антидепрессантов и контрацептивов, а не только из-за ноутбуков, планшетов и телефонов, рассказала врач-офтальмолог высшей категории Татьяна Шилова в беседе с НСН.
Синдром сухого глаза помолодел на 15 лет — заболевание всё чаще поражает молодежь в возрасте 15-25 лет. Об этом сообщил Telegram-канал Baza. Шилова подтвердила эту информацию.
«Синдром сухого глаза действительно стал чаще встречаться у молодых пациентов, в том числе у подростков. При этом сам тренд заметен: это уже давно не является проблемой только людей старшего возраста или офисных сотрудников. Одна из главных причин связана с длительным использованием гаджетов. Важно понимать, что проблема не столько в самом экране, сколько в поведении глаза во время работы с ним. Когда человек долго смотрит в него, он реже моргает. Из-за этого слёзная плёнка быстрее испаряется, поверхность глаза хуже увлажняется, появляются жжение, покраснение, ощущение песка, усталость и периодическое затуманивание зрения. Но синдром сухого глаза у молодёжи обычно имеет не одну причину. Кроме гаджетов, на него влияют контактные линзы, сухой воздух в помещениях, кондиционеры, отопление, недосып, аллергический конъюнктивит, заболевания век, дисфункция мейбомиевых желёз, а также некоторые препараты. Например, антигистаминные средства, изотретиноин при лечении акне, некоторые антидепрессанты и оральные контрацептивы», — отметила она.
Врач добавила, к кому обратиться, если есть дискомфорт в глазах.
«Если синдром сухого глаза не лечить, он может стать не просто источником дискомфорта. Хроническая сухость ухудшает качество зрения, снижает переносимость контактных линз и может приводить к повреждению роговицы. В тяжёлых случаях возможны эрозии, выраженная светобоязнь, боль, инфекционные осложнения, язвы и рубцевание роговицы. Обратиться к офтальмологу нужно, если симптомы повторяются или сохраняются несколько дней. Насторожить должны ощущение песка или инородного тела, жжение, резь, покраснение, слезотечение на фоне сухости, светобоязнь, боль, затуманивание зрения, которое временно проходит после моргания, а также постоянное желание использовать капли. Самостоятельно постоянно использовать сосудосуживающие капли от покраснения не стоит. Они не лечат синдром сухого глаза и при частом применении могут ухудшать состояние», — подчеркнула она.
Ранее Шилова в разговоре с НСН объяснила всплеск близорукости среди молодежи.
